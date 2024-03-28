Λογαριασμός
Δεν θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ για την εορτή της 25ης Μαρτίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσπος ενημέρωσε ότι δεν συνδυάζονται οι ημερομηνίες των προγραμμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν

Μητσοτάκης

Δεν θα υπάρξει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού προέδρου,Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά γνωστοποίησε ότι δεν θα καταστεί εφικτή τελικώς η μετάβαση του πρωθυπουργού, στην Ουάσιγκτον επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου καθώς δεν συνδυάζονται οι ημερομηνίες των προγραμμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

