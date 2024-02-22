Βορίδης: Θα ορισθεί η ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης του πρωθυπουργού με τους Θεσσαλούς αγρότες

Στον Βόλο βρέθηκε απόψε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης για να παραστεί σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Βόλου και με δηλώσεις του αναφέρθηκε στην τρέχουσα κυβερνητική κατάσταση και στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της χώρας, αφού πριν αφιχθεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας πέρασε και από το αγροτικό μπλόκο του Αλμυρού και τόνισε ότι «συνεχίζουμε να συζητάμε με ιδιαίτερη έμφαση και ευαισθησία τα ζητήματα και της Θεσσαλίας, γιατί υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι παραγωγοί έχουν δοκιμαστεί».

Για το θέμα των αγροτών της Θεσσαλίας ο κ.Βορίδης συμπλήρωσε ότι «τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης με τους αγρότες. Θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Τα ξέρουμε τα θέματα και εξήγησα τις δυνατότητες που έχουμε. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, βοηθούν τον πρωθυπουργό στην επαναδιαπραγμάτευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και σε αυτό το κομμάτι έχουμε στρατηγική συμφωνία με τους αγρότες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΚΑΠ διαμορφώθηκε όπως διαμορφώθηκε κάτω από την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την τριμερή συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει πλειοψηφία σοσιαλιστών, αριστερών και οικολόγων, που μας οδήγησαν για την πράσινη μετάβαση και αυτό είναι που οδήγησε σε έναν συμβιβασμό».

Και ο κ. Βορίδης συμπλήρωσε ότι «η Κυβέρνηση ως αντίπαλο έχει τα προβλήματα. Ασχολούμαστε με τα θέματα της ακρίβειας, προχωράμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο,ψηφίσαμε την αυστηροποίηση των ποινών του Ποινικού Κώδικα, θα ψηφίσουμε στις 7 και 8 Μαρτίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα».

Μαζί με τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη ήταν στον Βόλο και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου που είχε σειρά επαφών και συναντήσεων στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Θεσσαλία.

Πηγή: skai.gr

