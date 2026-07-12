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Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης - Θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας

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Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ΠΑΡΙΣΙ Συμμαχία των Προθύμων Ουκρανία
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