Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ στα Playoffs του Europa

Απέφυγε το Μπενφίκα-Χαρτς και έπεσε σε… καλό ζευγάρι ο ΟΦΗ στα playoffs του Europa League.



Στην κλήρωση που έγινε από την UEFA, οι Κρητικοί έμαθαν το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός τους και πρόκειται για το Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Χρήστου Κόντη σε διπλούς αγώνες.

Ο πρώτος θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, εκτός έδρας. Αν είναι η ΤΣΣΚΑ, τότε στο Εθνικό Στάδιο στη Σόφια. Σε περίπτωση που είναι οι Ισραηλινοί, ενδέχεται να γίνει στο Μπατούμι της Γεωργίας, έδρας που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ευρώπη.



Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

Κουόπιο (Φινλανδία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Ηττημένος του ζευγαριού Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία)

Σιντ Τρουίντεν (Βέλγιο) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ομόνοια (Κύπρος)

Ηττημένος του ζευγαριού Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) ή Εγκνατία (Αλβανία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) ή Ρέιντζερς (Σκωτία) - Λαρν (Β. Ιρλανδία) ή Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Ηττημένος του ζευγαριού Μιέλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) ή Πάφος (Κύπρος)

Ηττημένος του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) ή Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) - Τουν (Ελβετία) ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) ή Μπεσίκτας (Τουρκία) - Ηττημένος του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) ή Χαρτς (Σκωτία) - Ηττημένος του ζευγαριού Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)



Οι νικητές των 12 ζευγαριών προκρίνονται στη League Phase του Europa League, όπου θα δώσουν ακόμη το «παρών» οι συνολικά επτά ομάδες που θα αποκλειστούν στα πλέι οφ του Champions League (σ.σ. πέντε από το Champions Path και δύο από το League Path), καθώς και οι τέσσερις ομάδες που θα αποκλειστούν στο League Path του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League. Επίσης, στη League Phase του Europa League έχουν ήδη... «κλείσει» θέση οι Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ (Αγγλία), Μίλαν, Γιουβέντους (Ιταλία), Σοσιεδάδ, Θέλτα Βίγκο (Ισπανία), Χοφενχάιμ, Λεβερκούζεν (Γερμανία), Μαρσέιγ, Ρεν (Γαλλία), Άλκμααρ (Ολλανδία) και Τορεένσε (Πορτογαλία).

Your drawn 🟠 UEL PO matchups pic.twitter.com/UQnw3fNP4L — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 3, 2026

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