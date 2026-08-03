«Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αισιοδοξία προσφέρουν οι νέες επιτυχίες Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Βαρέζε της Ιταλίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Και συμπληρώνει:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Πέτρο Γκαϊδατζή για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών Ανδρών, στην Γαβριέλα Λιόλιου για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών Γυναικών και στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο μονό σκιφ Ανδρών. Την πεντάδα των μεταλλίων συμπλήρωσαν άλλα δύο ασημένια μετάλλια: της Γαβριέλας Λιόλου και της Πασχαλίνας Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και της Μηλένας Κοντού και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, που διακρίθηκαν στο διπλό σκιφ των Γυναικών. Αξίζουν συγχαρητήρια επίσης οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη καθώς και οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας για τα χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν πριν από λίγες ημέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 στη Γερμανία».

«Μας γεμίζει υπερηφάνεια το γεγονός ότι η χώρα μας με πέντε συνολικά μετάλλια στο Βαρέζε της Ιταλίας και με δύο χρυσά μετάλλια στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας έκανε την καλύτερη επίδοσή της τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κωπηλασία ανήκει στις κορυφαίες της Ευρώπης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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