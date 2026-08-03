Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Γιατί δεν απαντά για τη συμμετοχή μας στο ENBL;»

Το Μαρούσι κατηγορεί την ΕΟΚ πως δεν απαντά στο αίτημά του για συμμετοχή στη European North Basketball League (ENBL).



Μάλιστα, τονίζει πως η ομοσπονδία ουσιαστικά βάζει φρένο στη συμμετοχή της ομάδας στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση, χωρίς λόγο.

Η ανακοίνωση:

«Το Μαρούσι είναι μια ομάδα με αγωνιστικούς στόχους, φιλοδοξίες και όραμα για το ελληνικό μπάσκετ. Το αποδεικνύει εμπράκτως με την προσπάθεια που γίνεται, ειδικότερα από την ημέρα που ανέλαβε την ιδιοκτησία της ο κ. Στασινόπουλος.Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έχει αποφασίσει ότι θα ήταν χρήσιμο για την εξέλιξή του, να αγωνιστεί την επόμενη χρονιά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που επιθυμούν και οι φίλαθλοί μας, όπως αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητα, όλα τα μέλη του οργανισμού. Θα ήταν ευχής έργο αυτή να ήταν μια διοργάνωση της FIBA αλλά οι, καθ’ όλα σεβαστοί, κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας, δεν το επέτρεψαν.Ως εκ τούτου, η ΚΑΕ Αμαρουσίου στράφηκε στο ENBL. Έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη συμμετοχή της σε αυτό. Στις 6 Ιουλίου ενημέρωσε με σχετική επιστολή την FIBA. Στις 16 Ιουλίου ενημέρωσε για την πρόθεσή της, με επιστολή και την ΕΟΚ, επιθυμώντας να τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.Παραδόξως, έχουν περάσει σχεδόν τρεις βδομάδες από τότε και η Ελληνική Ομοσπονδία δεν μας έχει απαντήσει επισήμως !Την ίδια στιγμή η Διεθνής Ομοσπονδία (FIBA) ζήτησε από την ΚΑΕ Αμαρουσίου μεταφρασμένη την από 29 Ιουνίου 2026 επιστολή της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ – έχει ήδη σταλεί – με την οποία ουσιαστικά έβαζε “φρένο” σε συμμετοχή ομάδας στο ENBL, αυθαίρετα και ειδικά από τη στιγμή που ούτε καν η FIBA δεν έχει προβεί σε μια τέτοια ενέργεια ή έχει λάβει τέτοια απόφαση.Σήμερα, ομοσπονδίες 14 ευρωπαϊκών χωρών, που είναι μέλη της FIBA, όχι απλά δεν βάζουν εμπόδια, αλλά βοηθούν τη συμμετοχή ομάδων τους στο ENBL.Το ερώτημα είναι ένα: Γιατί η ΕΟΚ δεν απαντάει επισήμως στην ΚΑΕ Αμαρουσίου; Γιατί δεν δίνει την έγκρισή της, κάνοντας ό,τι ακριβώς έχουν κάνει και οι Ομοσπονδίες Αυστρίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ρουμανίας, Ολλανδίας, Κύπρου, Λιθουανίας, Λετονίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Κροατίας, Πολωνίας, Νορβηγίας; Ειδικότερα από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαγόρευση από τη FIBA και την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην ίδια διοργάνωση μια άλλη ελληνική ομάδα (Ηρακλής), ο οποίος φέτος θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup».

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