«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια, επιδοτώντας με ψίχουλα την τιμή του λίτρου της βενζίνης και του diesel και αποφεύγοντας για άλλη μια φορά να πλήξει τα καρτέλ ενέργειας και τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία συμπληρώνει:

«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια ελάχιστη μείωση μόλις 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ακρίβειας στα καύσιμα στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, που άλλες χώρες της ΕΕ διαθέτουν πολύ πιο φτηνά καύσιμα, έχουν υιοθετήσει μόνιμα μέτρα αποκλιμάκωσης των λιανικών τιμών στα καύσιμα, όπως μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, μέτρα που καν δεν αγγίζει η κυβέρνηση, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν μια πραγματική ανάσα στον τελικό αποδέκτη - καταναλωτή.

Η κυβέρνηση αδιαφορώντας για άλλη μια φορά για την τσέπη του πολίτη, δεν έλαβε καμία μέριμνα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος της ενέργειας, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιθέτως, μέσα στην κρίση, το ρεύμα και το φυσικό αέριο αυξήθηκαν πάνω από 35% και παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα.

Τομέας Ενέργειας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πηγή: skai.gr

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