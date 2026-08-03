Το Συμβούλιο Υψηλής Ραπτικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Μόδας τιμά την Diane von Furstenberg

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ θα τιμηθεί με το Βραβείο του Συμβουλίου Υψηλής Ραπτικής 2026 για τη σημαντική της επιρροή στη γυναικεία μόδα.

Η απονομή θα γίνει κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος του Συμβουλίου Υψηλής Ραπτικής του MFIT στις 22 Οκτωβρίου στο Gotham Hall, Νέα Υόρκη.

Παραλαμβάνει το βραβείο ακολουθώντας προσωπικότητες όπως οι Olivier Rousteing (Balmain), Simon Porte Jacquemus, Gabriela Hearst, Maria Grazia Chiuri (Dior) και Wes Gordon (Carolina Herrera).

Το Συμβούλιο Υψηλής Ραπτικής του Μουσείου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας (MFIT) στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει τη σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματία Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ (Diane von Furstenberg). Η σχεδιάστρια θα τιμηθεί με το Βραβείο του Συμβουλίου Υψηλής Ραπτικής 2026 για «τη μεταμορφωτική της επιρροή στη γυναικεία μόδα».

Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ θα λάβει το βραβείο κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος του Συμβουλίου Υψηλής Ραπτικής του MFIT στις 22 Οκτωβρίου στο Gotham Hall στη Νέα Υόρκη, ακολουθώντας τα βήματα προηγούμενων βραβευμένων, συμπεριλαμβανομένων πιο πρόσφατα των Olivier Rousteing του Balmain (2025), Simon Porte Jacquemus (2024), Gabriela Hearst (2023), Maria Grazia Chiuri του Dior (2022) και Wes Gordon του Carolina Herrera (2021).

Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την ενίσχυση του Μουσείου, που είναι το μοναδικό στη Νέα Υόρκη αφιερωμένο αποκλειστικά στην τέχνη της μόδας και διαθέτει περισσότερα από 50.000 ενδύματα και αξεσουάρ που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα έως σήμερα στη μόνιμη συλλογή του.

Ο Τζέισον Σ. Σούπμπακ , πρόεδρος του FIT, δήλωσε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που αναγνωρίζουμε και τιμούμε την Diane von Furstenberg για τη μετασχηματιστική και παγκόσμια επιρροή της στη μόδα. Το εμβληματικό όραμα της Diane έχει επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να ντύνεις τη σύγχρονη γυναίκα με αυτοπεποίθηση και η καριέρα της αποτελεί ένα masterclass για τους φοιτητές μας για το τι είναι δυνατό».

Το MFIT θα τιμήσει την Von Furstenberg για την «ανεκτίμητη επιρροή της στον κόσμο της μόδας», καθώς και για το ότι είναι φιλάνθρωπος και συγγραφέας «που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην έμπνευση των γυναικών».

Η σχεδιάστρια με έδρα τη Νέα Υόρκη ίδρυσε το brand της το 1972 και δύο χρόνια αργότερα παρουσίασε το κρουαζέ φόρεμα, το οποίο όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου «ήρθε να ορίσει την ελευθερία για γενιές γυναικών». Μετά την αρχική επιτυχία του brand, επανεκκίνησε την DVF το 1997 και η μάρκα έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ετικέτα πολυτελούς τρόπου ζωής γνωστή για την τολμηρή της προσέγγιση στο χρώμα και το σχέδιο.

Αναφερόμενη στο τιμητικό βραβείο η Von Furstenberg υπογράμμισε: «Η μόδα είναι πραγματικά το πνεύμα της εποχής και κανένα ίδρυμα δεν το καταλαβαίνει αυτό καλύτερα από το FIT. Το FIT συνεχίζει να προωθεί τη δημιουργικότητα των επόμενων γενεών. Είμαι πολύ ευγνώμων που αναγνωρίζομαι από έναν τόσο φημισμένο οργανισμό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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