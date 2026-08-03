Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος επιστρέφει στα μνημεία της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας στο κοινό μια σειρά από βραδινές πολιτιστικές δράσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος στους θεσμούς του υπουργείου Πολιτισμού «Πανσέληνος του Αυγούστου» και «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», με εκδηλώσεις που συνδυάζουν μουσική, ιστορία και πολιτισμό.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, ο αρχαιολογικός χώρος του Γαλεριανού Συγκροτήματος θα παραμείνει ανοιχτός με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να περιηγηθούν στο μνημείο κάτω από το φως της πανσελήνου.

Την ίδια ημέρα, στις 8 το βράδυ, στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς θα πραγματοποιηθεί συναυλία ορχήστρας πνευστών με τη συμμετοχή της Thessaloniki Youth Band και της Sinfonisches Jugendblasorchester Baden-Württemberg, επίσης με ελεύθερη είσοδο.

Η διοργάνωση εντάσσεται στον πανελλαδικό θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του οποίου 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο, ενώ σε δεκάδες από αυτούς θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται στο Επταπύργιο, όπου την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα παρουσιαστεί η μουσικοεικαστική παράσταση «Χάρις κοινή... Μια τελετουργία συν-ύπαρξης» από το Polis Ensemble, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής, συνδυάζοντας μουσική, φωνή και εικόνα σε μια σκηνική σύνθεση που εξερευνά τις κοινές εμπειρίες και τη συλλογική μνήμη των λαών.

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το υπουργείο Πολιτισμού, με τους θεατές να καταβάλλουν μόνο το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.