Θεσσαλονίκη: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί στον ΟΑΣΘ

Μέσα στις επόμενες ημέρες, 171 επιπλέον οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις με τον ΟΑΣΘ, με στόχο να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά, από τα μέσα Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον Οργανισμό, με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Οι πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο.

Με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εκφράζει την ικανοποίησή του «διότι, για μία ακόμα φορά, οι επαγγελματίες οδηγοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του», αλλά και για το γεγονός πως «παρά το ότι διανύουμε τη θερινή περίοδο, οι διαδικασίες έτρεξαν με ταχύτατους ρυθμούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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