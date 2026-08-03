ΗΠΑ-Ιράν: Επιστρέφει ο Τραμπ στη διπλωματία;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων, επικαλούμενος πιθανή επικείμενη συμφωνία με την Τεχεράνη για το καθεστώς διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, διέψευσε κατηγορηματικά τις επαφές με τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι γίνονται μόνο επαφές με την κυβέρνηση του Σουλτανάτου του Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Το ισραηλινό κράτος δείχνει απρόθυμο να εφαρμόσει τον Οδικό Χάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται η στασιμότητα στα μέτωπα Ιράν και Γάζας.

Οι αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου διαψεύδονται από τη στασιμότητα στα μέτωπα Ιράν και Γάζας. Η Τεχεράνη διαψεύδει τις επαφές, ενώ το Ισραήλ δηλώνει απρόθυμο να εφαρμόσει τον Οδικό Χάρτη.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Μετά την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να μην δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών ενεργειακών στόχων, οι οποίες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, επρόκειτο να αρχίσουν τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8), η διεθνής κοινότητα αναμένει να διαπιστώσει εάν πράγματι αληθεύει ο ισχυρισμός του ότι η εν λόγω αναβολή οφειλόταν στο ότι επίκειται άμεσα συμφωνία με την Τεχεράνη για τη διευθέτηση του καθεστώτος διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και ότι ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος για συμφωνία, που θα αφορά και τον αποτελεσματικό έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, κατά την διάρκεια της σημερινής τακτικής δημοσιογραφικής ενημέρωσης διέψευσε κατηγορηματικά το περιεχόμενο των πρόσφατων αναρτήσεων του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι «καμία απολύτως επαφή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ». Από την άλλη, διευκρίνισε ότι πραγματοποιούνται επαφές με την κυβέρνηση του Σουλτανάτου του Ομάν με επίκεντρο το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ – πληροφορία που μετέδωσε στο χθεσινοβραδινό της κεντρικό δελτίο ειδήσεων η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένη πηγή, προερχόμενη από αραβική χώρα του Κόλπου.Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Πακιστάν, σε δηλώσεις που παραχώρησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ανέφεραν ότι, παρά το επιφανειακό αδιέξοδο που επικρατεί στις επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, τόσο το Πακιστάν όσο και άλλες χώρες της περιοχής διαβιβάζουν μηνύματα ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες, με την προοπτική να υπάρξουν ενθαρρυντικές εξελίξεις έως το τέλος της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους αξιωματούχους, αρχικός στόχος της κυβέρνησης του Ισλαμαμπάντ, ως επίσης και του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας που φέρονται να εμπλέκονται στις παρασκηνιακές διαμεσολαβητικές προσπάθειες, είναι να επιτευχθεί σχετική ηρεμία στον Περσικό Κόλπο για ένα διάστημα δύο εβδομάδων, προκειμένου αμέσως μετά να αρχίσουν ξανά οι έμμεσες επαφές ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.Διπλωματική στασιμότητα και στο μέτωπο της ΓάζαςΠαρόμοια διπλωματική στασιμότητα παρατηρείται και στο μέτωπο της Γάζας, παρά τις πρόσφατες αισιόδοξες αναρτήσεις του Προέδρου Τραμπ περί συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Συμβουλίου Ειρήνης για αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης. Ενώ τόσο το Συμβούλιο Ειρήνης όσο και η διακυβέρνηση Τραμπ φέρονται να εντείνουν τις πιέσεις τους προς το Ισραήλ να εφαρμόσει «εντός των επομένων ημερών» τον Οδικό Χάρτη εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, που προβλέπει μεταξύ άλλων την άμεση διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, η στάση της κυβέρνησης Νετανιάχου παραμένει αμετάβλητη, εντείνοντας μάλιστα τη συχνότητα των αεροπορικών επιδρομών σε όλη την έκταση της Λωρίδας της Γάζας.Συγκεκριμένα, σε χθεσινοβραδινή συνέντευξη που παραχώρησε χθες βράδυ στο φιλοκυβερνητικό ιδιωτικό τηλεοπτικό Κανάλι 14 ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, απαντώντας σε ερώτηση με ποιον τρόπο το Ισραήλ θα αντιδράσει στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση εφαρμογή του Οδικού Χάρτη, απάντησε ότι «ο IDF δεν πρόκειται να μετακινηθεί όχι μόνο από τη Γάζα, αλλά ούτε από τον Λίβανο και τη Συρία». Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο υπουργός Ενέργειας, Έλι Κόεν, που μετέχει στο ισραηλινό ΚΥΣΕΑ, και μιλώντας χθες στο στρατιωτικό ραδιόφωνο τόνισε πως «πρώτα θα πρέπει η Χαμάς να αφοπλιστεί και μετά θα γίνουν όλα τα άλλα». Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι σε περίπτωση που εν τέλει η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, τότε το Ισραήλ θα πρέπει να ανακαταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, αφού, όπως είπε, «ο IDF ελέγχει ήδη το 70% του θύλακα.Τις χθεσινές διατυπώσεις των υπουργών Κατς και Κόεν συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Νετανιάχου, Ντορόν Σπίλμαν. Αναφερόμενος σχετικά με τις ισραηλινές προθέσεις ως προς το εάν θα εφαρμόσει όσα προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη που δημοσιοποίησε το Συμβούλιο Ειρήνης, επί τη βάσει του Σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μιλώντας σε ανταποκριτές ξένων μέσων, απάντησε ότι «το κύριο ζήτημα που απασχολεί το Ισραήλ είναι ότι απολύτως τίποτα δεν μπορεί να γίνει, εάν προηγουμένως δεν διαπιστωθεί ότι η Χαμάς θα έχει αφοπλιστεί πλήρως».

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