Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα

Το Skai.gr φέρνει στο φως φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του ενός από τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ, από το σημείο του δυστυχήματος παρελήφθησαν δύο άτομα ελαφρά τραυματισμένα και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι τέσσερις διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι δύο επιβαίνοντες του ενός από τα ελικόπτερα έχουν καταλήξει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον αλλοδαπό κυβερνήτη του ελικοπτέρου, πιθανότατα ρουμανικής καταγωγής, και τον Έλληνα συντονιστή εναέριας κατάσβεσης που επέβαινε μαζί του. Αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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