Για ακόμη ένα βράδυ, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά.

Στο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δύο περιοχές. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει πέμπτο ελικόπτερο, το οποίο εγγυάται τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

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