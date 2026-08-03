Μήνυση κατ’ αγνώστων κατέθεσε ο δήμος Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη μετά τον βανδαλισμό -για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο- του λεωφορείου του Δήμου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και καταστροφές στο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε δημοτικό οικόπεδο, περιφραγμένο και κλειδωμένο. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από εργαζόμενο στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Μόλις καταγράφηκε το γεγονός, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστυνόμευσης Ιωάννης Ζαρίφης ενημέρωσε τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη, ο οποίος έδωσε εντολή να υποβληθεί μήνυση κατ’ αγνώστων.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, άγνωστοι εισέβαλαν στο αμαξοστάσιο του δήμου στη Νεάπολης και προκάλεσαν φθορές και καταστροφές στη δημοτική νεκροφόρα και στο ίδιο λεωφορείο, ενώ στο ίδιο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν καταστροφές σε μηχανήματα και οχήματα του δήμου.

Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο δήμαρχος κ. Δανιηλίδης τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών για την κατασκευή και δημιουργία νέου και σύγχρονου Αστυνομικού Τμήματος στα όρια του δήμου, με Τμήμα Ασφάλειας, Τροχαίας και Δίωξης Ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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