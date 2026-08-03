ΗΠΑ: Στα 105 του χρόνια πήδηξε με αλεξίπτωτο – Ο βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε το όνειρο της ζωής του

Μια διαφορετική και όμορφη ιστορία για τη θέληση της ζωής, μας έρχεται από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου ένας 105χρονος βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απέδειξε ότι η ηλικία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου.

Spurgeon “Butch” Carlson went skydiving for the first time to celebrate turning 105.



The Navy veteran did a tandem jump in Albion, New York, cheered on by family, friends and supporters. https://t.co/AcMsZJ166h pic.twitter.com/cdHq1vnE5Y July 25, 2026

Ο Spurgeon «Butch» Carlson, ο οποίος συμπλήρωσε πρόσφατα 105 χρόνια ζωής, επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά του με έναν ιδιαίτερα τολμηρό τρόπο: πραγματοποιώντας για πρώτη φορά στη ζωή του άλμα με αλεξίπτωτο.

Το άλμα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Pine Hill, στην περιοχή του Barre, δυτικά της Νέας Υόρκης, με τον Carlson να είναι δεμένος μαζί με έναν έμπειρο εκπαιδευτή καθ' όλη τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης.

Την προσπάθειά του παρακολούθησαν από το έδαφος συγγενείς, φίλοι και δεκάδες πολίτες, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα μόλις προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ένα όνειρο που περίμενε δεκαετίες

Ο Carlson, ο οποίος είναι βετεράνος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, είχε εκφράσει εδώ και χρόνια την επιθυμία να δοκιμάσει την εμπειρία της ελεύθερης πτώσης, όμως η ευκαιρία δεν είχε παρουσιαστεί.

Με αφορμή τα 105α γενέθλιά του, η οικογένειά του αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του, οργανώνοντας την πτώση - έκπληξη.

Παρά την ηλικία του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχραιμος πριν από την απογείωση, ενώ μετά την προσγείωση δήλωσε χαμογελαστός ότι η εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία του.

Συγκίνησε όσους τον παρακολούθησαν

Βίντεο και φωτογραφίες από το άλμα έκαναν γρήγορα τον γύρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τον Carlson παράδειγμα θάρρους και αισιοδοξίας.

Η ιστορία του 105χρονου βετεράνου προβλήθηκε από το ABC News, ενώ τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα της πολιτείας της Νέας Υόρκης μετέδωσαν εικόνες από τη στιγμή της απογείωσης, της ελεύθερης πτώσης και της ασφαλούς προσγείωσης, με τον ίδιο να δέχεται θερμές αγκαλιές από την οικογένειά του και τους φίλους του.

«Ποτέ δεν είναι αργά»

Η περιπέτεια του Spurgeon «Butch» Carlson έγινε σύμβολο της φιλοσοφίας ότι τα όνειρα και κατ’ επέκταση η απόλαυση της ζωής δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Στα 105 του χρόνια, απέδειξε πως η θέληση για νέες εμπειρίες και η αποφασιστικότητα μπορούν να υπερβούν ακόμη και τα πιο προχωρημένα όρια ηλικίας, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες των τελευταίων ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.