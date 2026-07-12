ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του 20χρονου που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά στο Άργος: Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της υπόθεση

Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς επίσης και διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, ζητά το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον θάνατο του 20χρονου ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά στο 'Αργος την Τετάρτη και πέθανε χθες το βράδυ.

Με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου, επισημαίνοντας ότι «ο θάνατός του λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο 'Αργος, συγκλονίζει κάθε πολίτη».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε» και πως «η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες». «Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης», τονίζει, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια ‘κακιά στιγμή'». Σημειώνει ότι «οι αστυνομικοί χρειάζονται σύγχρονη και διαρκή εκπαίδευση, σαφείς κανόνες εμπλοκής, αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή αξιολόγηση. Η αστυνομία οφείλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, μακριά από πρακτικές αυθαιρεσίας και άσκοπης βίας που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής».

«Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζει ότι «η κοινωνία χρειάζεται μια αστυνομία αποτελεσματική, επαγγελματική και δημοκρατική. Μια αστυνομία που προστατεύει τη ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.