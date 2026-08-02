Νέοι μισθοφόροι δολοφόνοι: Έφηβοι εκτελεστές προσλαμβάνονται για να σκοτώνουν σε όλη την Ευρώπη

Σε ένα προάστιο της Στοκχόλμης, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα εμφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Κρατώντας ένα πιστόλι, πλησίασε τον 20χρονο Μουράντ Αμπντελκάδερ, έναν φοιτητή που επέστρεφε από τη βάρδια του στο McDonald's, σύμφωνα με το BBC. Ο δράστης άνοιξε πυρ, πυροβολώντας ξανά και ξανά καθώς πλησίαζε το θύμα του. Πυροβόλησε την τελευταία σφαίρα στο κεφάλι του θύματός του, ενώ βρισκόταν αβοήθητο στο έδαφος.

Ο δολοφόνος ήταν ο 18χρονος Ατίλα Αζίμοφ. Εκείνη τη νύχτα του Φεβρουαρίου πέρυσι, είχε σκοτώσει τον λάθος άνθρωπο.

Το είχε κάνει για χρήματα – είχε προσληφθεί από το «Foxtrot Network», μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα με δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς, η οποία έχει γίνει διαβόητη για τις τακτικές «Violence-as-a-Service» (Το Violence-as-a-Service (VaaS) είναι η ανάθεση (outsourcing) βίαιων εγκληματικών πράξεων σε τρίτους μέσω του διαδικτύου).

Αστυνομία Σουηδίας

Από το 2022, το δίκτυο «Foxtrot» θεωρείται υπεύθυνο για περίπου 35 δολοφονίες, καθώς και για μια σειρά επιθέσεων και απόπειρων επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων δύο που περιλάμβαναν εκρηκτικά και χειροβομβίδες.

Η οργάνωση στρατολογεί εφήβους για να εκτελέσουν τις επιθέσεις έναντι αμοιβής, αλλά σχεδόν ποτέ δεν χρειάζεται να τους πληρώσει, καθώς συχνά συλλαμβάνονται.

Όπως ο Γιόχανες Νάτλαντ, ένας Νορβηγός έφηβος που καταδικάστηκε την Τετάρτη από ενόρκους στο Old Bailey του Λονδίνου για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, στο πλαίσιο ενός σχεδιασμένου φόνου στο Δυτικό Γιορκσάιρ.

Σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης (OTF) GRIMM, την ομάδα της Europol που συστάθηκε για την αντιμετώπιση του ζητήματος, οι έφηβοι δολοφόνοι στρατολογούνται μέσω των κοινωνικών δικτύων και λαμβάνουν τις οδηγίες τους με έναν τρόπο που μιμείται τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ο Άντι Κραγκ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα της Europol, το χαρακτηρίζει ως «υπολογισμένη εξωτερική ανάθεση δολοφονιών» σε ευάλωτους νέους.

Στην OTF GRIMM συμμετέχουν επί του παρόντος 11 χώρες που πλήττονται από το φαινόμενο VaaS: το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ηγέτης του δικτύου «Foxtrot», Ράουα Ματζίντ, έχει εγκαταλείψει τη Σουηδία και τη μετέπειτα βάση δραστηριοτήτων του στην Τουρκία, και πλέον εδρεύει στην ιρανική πρωτεύουσα, την Τεχεράνη. Η αστυνομία πιστεύει ότι ορισμένες από τις επιθέσεις VaaS έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με χειροβομβίδα κατά της ισραηλινής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, αν και άλλες επιθέσεις εντάσσονται στους πολέμους εδαφικής κυριαρχίας του «Foxtrot» στον τομέα των ναρκωτικών.

Ο Diamant Salihu, ερευνητής δημοσιογράφος του σουηδικού τηλεοπτικού σταθμού SVT, διεξάγει έρευνα για το δίκτυο Foxtrot και τις ιρανικές του συνδέσεις εδώ και τρία χρόνια.

«Το καθεστώς δίνει εντολή στον ηγέτη του δικτύου Foxtrot να υποκινήσει το δίκτυό του να διαπράξει επιθέσεις εναντίον των εχθρών του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε. «Μπορεί να πρόκειται για αντιφρονούντες, δημοσιογράφους που αντιτίθενται στο καθεστώς, αλλά και για ισραηλινούς στόχους».

Ο Ράουα Ματζίντ, ηγέτης της «Foxtrot», μαζί με τον Αλί Σεχάντ Αχμέτ, ο οποίος θεωρείται μέλος του δικτύου - Αστυνομία Σουηδίας

Οι σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς ξεκίνησαν μετά τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο Ματζίντ κατέφυγε στην Τεχεράνη, ανέφερε ο Salihu. «Έπρεπε να συνάψει συμφωνία για να μπορέσει να ζήσει ελεύθερα στο Ιράν, υπό τον όρο ότι αυτός και το δίκτυό του θα εργάζονταν για το καθεστώς».

Το δίκτυο «Foxtrot» και ο Ματζίντ υπέστησαν κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Απρίλιο του 2025. Αυτό συνέβη τον μήνα μετά τη σύλληψη του Νάτλαντ, ο οποίος ήταν 18 ετών τότε. Είχε ταξιδέψει εκεί για να εκτελέσει μια δολοφονία για λογαριασμό του «Foxtrot» κάπου κοντά στο Χάντερσφιλντ.

Η περίπτωση του Νάτλαντ δείχνει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος VaaS. Ο Νάτλαντ είναι γιος δύο δημοσιογράφων στο Σταβάνγκερ και μεγάλωσε σε ένα άνετο περιβάλλον, αλλά παρασύρθηκε στα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να περάσει κάποιο διάστημα σε κέντρο αποτοξίνωσης και για σύντομο χρονικό διάστημα σε ίδρυμα για παιδιά. Εκεί γνώρισε έναν άλλο έφηβο που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «UnknownHustler» στο διαδίκτυο.

Ήταν ο UnknownHustler που έστειλε πρώτος στον Νάτλαντ το διαδικτυακό αίτημα για κάποιον να εκτελέσει μια δολοφονία στο Ηνωμένο Βασίλειο — «Killing in England 270k» (270.000 νορβηγικές κορόνες). Το αίτημα προερχόταν από έναν άλλο έφηβο με το ψευδώνυμο Generalen. Ο Generalen – ο οποίος ήταν 16 ετών τότε και είχε περάσει τα τελευταία τρία χρόνια σε ίδρυμα για παιδιά – στη συνέχεια προσέλαβε τον Νάτλαντ για τη δολοφονία.

Στη συνέχεια, ο Νάτλαντ οδηγήθηκε σε ένα μέλος της ομάδας Foxtrot με το διαδικτυακό ψευδώνυμο Agent 47, το οποίο προέρχεται από τη σειρά παιχνιδιών Hitman. Η σουηδική αστυνομία έχει κατηγορήσει τον Αλί Σεχάντ Αχμέτ, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του ηγέτη της Foxtrot, Ματζίντ, ότι είναι ο Agent 47.

Ο Agent 47 έκλεισε για τον Νάτλαντ ένα εισιτήριο απλής μετάβασης για το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και τον βοήθησε να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης έκτακτου διαβατηρίου. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, καθοδηγούσε τον Νάτλαντ σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του, προτού τον συνδέσει με κάποιον άλλον με το όνομα χρήστη «1».

Θεωρώντας τον Νάτλαντ σαν χαρακτήρα σε παιχνίδι υπολογιστή, ο «1» του έστειλε έναν χάρτη και βίντεο που του έδειχναν πού να βρει τα όπλα που ήταν κρυμμένα σε δασώδη περιοχή στο Χάντερσφιλντ, και στη συνέχεια ένα άλλο βίντεο που του έδειχνε πώς να βρει μια κρυψώνα με μετρητά κοντά σε μια υπόγεια διάβαση πεζών.

Μόλις ο Νάτλαντ εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο του στο Χάντερσφιλντ με τα όπλα, ο Agent 47 του έστειλε ξανά μήνυμα: «Έχουμε πολλά να κάνουμε αύριο».

Ο Νάτλαντ συνελήφθη το επόμενο πρωί. Δεν του είχε ακόμη ανακοινωθεί ποιον έπρεπε να σκοτώσει, και οι πράκτορες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για εγκληματική δολοφονία ή για πολιτική δολοφονία που θα εκτελούταν για λογαριασμό του Ιράν.

Ο έφηβος που στρατολόγησε τον Νάτλαντ - ο «Generalen» - ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Εκτός από το ότι προσέλαβε τον Νάτλαντ ως εκτελεστή, είχε επίσης στρατολογήσει τουλάχιστον δύο άτομα που διέπραξαν δολοφονίες στη Σουηδία. Πρόκειται για τον Αζίμοφ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης επειδή σκότωσε τον λάθος άνθρωπο, και έναν 17χρονο που πυροβόλησε θανάσιμα τον Αχμέτ Ζαμζάμ στο Λουντ, στη νότια Σουηδία, τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Κανένας από τους δολοφόνους δεν πληρώθηκε, επειδή και οι δύο συνελήφθησαν. Ο Salihu είπε ότι αυτό ήταν μέρος του τρόπου λειτουργίας της Foxtrot.

«Δεν τους νοιάζει καθόλου αν οι έφηβοι συλληφθούν. Διότι όταν συλληφθούν, δεν μπορούν να ζητήσουν τα χρήματα που τους έχουν προσφερθεί, και δεν βλέπουμε κανένα παράδειγμα πληρωμής χρημάτων σε αυτούς τους νεαρούς δολοφόνους», είπε.

Ο Generalen τελικά συνελήφθη επειδή προσπαθούσε να οργανώσει τη δολοφονία του 14χρονου γιου ενός Νορβηγού αστυνομικού. Προσέλαβε έναν 15χρονο και έναν 17χρονο για να διαπράξουν την επίθεση με μαχαίρι, αλλά ο 15χρονος το ανέφερε στην αστυνομία. Όταν ο Generalen συνελήφθη, οι αστυνομικοί βρήκαν στο κινητό του λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο δολοφονίας στο Χάντερσφιλντ, οι οποίες οδήγησαν τη βρετανική αστυνομία να συλλάβει τον Νάτλαντ την τελευταία στιγμή.

Ο Generalen καταδικάστηκε τον Μάιο και εκτίει ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Η OTF GRIMM έχει σημειώσει ορισμένες επιτυχίες κατά τη διάρκεια των 15 μηνών από την ίδρυσή της. Η αστυνομία έχει προβεί σε περισσότερες από 280 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι βασικοί ύποπτοι.

Μία από τις σημαντικότερες συλλήψεις ήταν αυτή του Αχμέτ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο Agent 47.

Συνελήφθη στην κουρδική πόλη Σουλαϊμανίγια του Ιράκ και επί του παρόντος εκκρεμεί αίτημα έκδοσής του προς τη Σουηδία.

Αλί Σεχάντ Αχμέτ - Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράκ

Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο βαθμό οι συλλήψεις έχουν περιορίσει τη λειτουργία της Foxtrot, αλλά και άλλες ομάδες έχουν ήδη υιοθετήσει τη μέθοδο VaaS για την πρόσληψη ευάλωτων εφήβων με σκοπό τη διάπραξη δολοφονιών, οπότε ο κίνδυνος παραμένει πολύ έντονος.

Το φαινόμενο εξαπλώθηκε γρήγορα από τη Σουηδία σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία και τη Βόρεια Ευρώπη και, όπως δείχνει η υπόθεση Νάτλαντ, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

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