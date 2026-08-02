Αττικοβοιωτία: Ακραία συμπεριφορά και εξάπλωση της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό

Τον πύρινο εφιάλτη, αντιμετωπίζει για ακόμη ένα βράδυ η Αττικοβοιωτία, με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Η πυρκαγιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις, και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στο νότιο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να μην περάσει η φωτιά στην Ψάθα καθώς και σε άλλα δύο σημεία, στον Άγιο Νεκτάριο αλλά και βόρεια απ' αυτόν προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να μην πλησιάσει τα Βίλια ενώ οι επίγειες δυνάμεις κατέβαλαν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου οι φλόγες να μην πλησιάσουν τα σπίτια στον οικισμό της Βένιζας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, μεταξύ των οποίων δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ούτε υδροληψίες ούτε ρίψεις εξαιτίας των ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

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Τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις, καίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Αυτή την ώρα, το κύριο μέτωπο εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου η πυρκαγιά παρουσιάζει ακραία συμπεριφορά, με ταχύτατες μεταβολές πορείας που δυσχαιραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Ενα μέτωπο φωτιάς κινήθηκε προς την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να ανακόψουν την πορεία του. Ένα δεύτερο εξελίσσεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με δυνάμεις να επιχειρούν προς τον Άγιο Νεκτάριο, όπου με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Παράλληλα, τρίτο ενεργό μέτωπο πήρε κατεύθυνση από τον Μύτικα προς την Ψάθα.

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Η πυρκαγιά απειλεί άμεσα τις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, οι οποίες εκκενώθηκαν από το απόγευμα με μηνύματα του 112 και σύμφωνα με αναφορές που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής από την Κρατική Τηλεόραση, πέρασε από τον Κιθαιρώνα προς στα πρώτα σπίτια της Βενίζας.

Στη Βοιωτία, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε δύο κρίσιμα σημεία, βόρεια της Δόμβραινας και προς τη Λιβαδόστρα, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για τον περιορισμό των ενεργών εστιών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μηχανήματα της ΔΙΚΑΦΚΑ του ΓΕΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά, ενώ ο συντονισμός όλων των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος Αττικής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

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Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, με εκτροπές στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, καθώς και σε επιμέρους οδικούς άξονες προς Ψάθα, Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Στάχτη, 66.000 στρέμματα

Συνολικά σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής ανέρχεται περίπου σε 66.600 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο SPOT-6/7 (αισθητήρας VHR2), ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι του Σαββάτου 1ης Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Εικόνες από το σύστημα "ENGAGE"

Οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο

Επί ποδός ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Επίσης λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών.

Επί ποδός βρίσκονται οι επίγειες δυνάμεις και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σκάλωμα Φωκίδας προκειμένου να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην προχωρήσει στην περιοχή Πηγή. Παράλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν για απομάκρυνση από τις περιοχές, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Συνολικά το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές ενώ για την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, (κατηγορία 4) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (‘΄ Red Code''). Παράλληλα λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε Γενική Επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Πηγή: skai.gr

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