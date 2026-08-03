Γαύδος: Αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή λέμβου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια - νοτιοδυτικά της Γαύδου, έπειτα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε μετανάστες, προκαλώντας συναγερμό στην Ελληνική ακτοφυλακή και τη Frontex.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 48 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό σκάφος, μονάδα της Frontex, καθώς και μέσα που πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες.

Σκάφος της Λυβικής Ακτοφυλακής διέσωσε 39 άτομα

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 39 από τους διασωθέντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Λιβυκής Ακτοφυλακής, ενώ οι υπόλοιποι διασώθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης που συντονίζει το ελληνικό Λιμενικό.

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο, όπου θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης.

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχή αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, περιοχές που τους τελευταίους μήνες αποτελούν βασική διαδρομή αναχώρησης από τις ακτές της Λιβύης.

Το Λιμενικό και η Frontex διατηρούν ενισχυμένη παρουσία στην περιοχή, καθώς οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων καταγράφουν σταθερά ανοδική πορεία, με αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να πραγματοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο που ανετράπη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη τη συνέχιση των ερευνών, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται στη θαλάσσια περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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