Μια απρόοπτη στιγμή είχε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Μεξικό, όταν γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου, στη δεύτερη συναυλία της περιοδείας «Together, Together», στο στάδιο GNP Seguros.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο 32χρονος τραγουδιστής φαίνεται να κινείται με γρήγορα βήματα στη σκηνή, ενώ ερμηνεύει το τραγούδι «Are You Listening Yet?». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάνει την ισορροπία του, γλιστρά προς τα πίσω και πέφτει στο έδαφος.

Ο Χάρι Στάιλς δεν φάνηκε να τραυματίζεται από την πτώση και κατάφερε να μετατρέψει το ατύχημα σε μέρος της εμφάνισής του. Παραμένοντας πεσμένος στη σκηνή, έγειρε στο πλάι και συνέχισε αμέσως να τραγουδά στο μικρόφωνο, χαμογελώντας προς το κοινό. Στη συνέχεια σηκώθηκε και ολοκλήρωσε κανονικά την εμφάνισή του.

Η γρήγορη αντίδρασή του προκάλεσε ενθουσιασμό στους θεατές, ενώ το σχετικό βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό συνέβη μία ημέρα μετά την πρώτη εμφάνισή του στο Μεξικό, η οποία χρειάστηκε να καθυστερήσει εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή. «Ζήτω το Μεξικό! Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είστε όλοι καλά; Επιβιώσατε από τη βροχή. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ, σημαίνει πολλά για εμάς», είπε στο κοινό.

Πηγή: skai.gr

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