«Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Πηγή: ERT NEWS

Πηγή: skai.gr

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