Μαίνονται για 4η ημέρα οι φωτιές στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας στο Κανδήλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής. Όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, η φωτιά απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το πεδίο βολής.

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη το πρωί, καλώντας όσους βρίσκονται σε Κανδήλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μεγάρων Π. Μαργέτη οι φλόγες πέρασαν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, σημείωσε ότι την Πυροσβεστική απασχολεί παράλληλα το μέτωπο που εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή Βιλίων.

Παράλληλα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

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