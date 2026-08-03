Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ να τον βοηθήσει να παραμείνει στο αξίωμά του, και έχει προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για παραίτηση λόγω της προσπάθειάς του να πουλήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Post.

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών λίγο μετά τις 9 π.μ. ET. (4 μ.μ ώρα Ελλάδας).

«Ήθελε να μιλήσει διαδικτυακά με τον υπουργό και να συζητήσει ''πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για την Αμερική''», δήλωσε ένας άνθρωπος που ενημερώθηκε για το θέμα. «Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την προστασία της θέσης εργασίας του. Δεν πρόκειται για τίποτα άλλο σε αυτό το σημείο».

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Ελβετοϊταλός αθλητικός παράγοντας ένιωθε «απομονωμένος» από τη χιονοστιβάδα επικρίσεων που δέχεται από τα μέσα ενημέρωσης.

Η αμερικανική εφημερίδα έμαθε επίσης ότι ο 56χρονος Ινφαντίνο έχει επανειλημμένα επιχειρήσει και αποτύχει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον 80χρονο Τραμπ, από τότε που το αμφιλεγόμενο σχέδιο πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέρρευσε την Παρασκευή.

Έχει επίσης πυροδοτήσει μια ανοιχτή εξέγερση κατά της ηγεσίας του στον ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με ένα στέλεχος της FIFA να λέει στην Post ότι οι αξιωματούχοι θέλουν να τον εκδιώξουν από την ανώτατη θέση στο πλαίσιο αυτού που έχει ονομαστεί εσωτερικά ως Project "Kill The Monster" (Σχέδιο: Σκοτώστε το Τέρας).

Ο Κέβιν Λαμούρ, διευθύνων σύμβουλος της FIFA με έδρα τη Ζυρίχη, δήλωσε την Παρασκευή στο Associated Press ότι ένιωθε «εξαπατημένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τις μυστικές διαβουλεύσεις.

Το ματαιωμένο σχέδιο θα είχε οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής με την ονομασία FIFA Forward Enterprise, η οποία θα δημιουργούνταν για τη διαχείρισή της.

Η Thrive Capital, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που διευθύνεται από τον Τζος Κούσνερ, τον νεότερο αδελφό του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ, θα αποκτούσε μερίδιο 20% στην επιχείρηση με αντίτιμο λίγο πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σχέδιο, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Times του Λονδίνου, εξόργισε τους επικεφαλής του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το είχαν μάθει από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η UEFA, η διοικητική αρχή του αθλήματος στην Ευρώπη, ψήφισε με 55-0 υπέρ του μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου — που πρόκειται να διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο το 2030. Έτσι, ήταν ορατή η πιθανότητα δύο από τις οικοδεσπότριες χώρες του τουρνούα να μην συμμετάσχουν σε αυτό, ενώ κορυφαία αστέρια του ποδοσφαίρου όπως ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, και ο νεαρός άσος της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, δεν θα συμμετείχαν.

Πηγή: skai.gr

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