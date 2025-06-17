Αύριο Τετάρτη 18 Ιουνίου αναμένεται διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, επί των τριών προτάσεων, για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως συμφωνήθηκε χθες στην έκτακτη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 9.00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 9.00 το βράδυ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ονομαστική μυστική ψηφοφορία η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τέσσερις ώρες.

Η ψηφοφορία θα γίνει επί των προτάσεων των κομμάτων και όχι ανά αδίκημα, όπως πρότειναν στην Διάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καθώς το αίτημα τους απορρίφθηκε με 18 ψήφους κατά έναντι 8 υπέρ, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να σημειώνει ότι αυτό δεν έχει συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε 14 χωριστές ψηφοδόχους οι οποίες θα είναι τοποθετημένες ως εξής:

Καραμανλής Κώστας

Σπίρτζης Χρήστος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Κεφαλογιάννης Γιάννης

Καραγιάννης Γεώργιος

Χρυσοβελώνη Μαρίνα

Μαυραγάνης Νικόλαος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Μητσοτάκης Κυριάκος

Γεραπετρίτης Γιώργος

Τσακίρης Ιωάννης

Ράπτη Ζωή

Πλεύρης Αθανάσιος

Παπαθανάσης Νικόλαος

Σήμερα τα ψηφοδέλτια μοιράστηκαν και ο κάθε βουλευτής έλαβε ένα ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται και οι τρεις προτάσεις και μπορεί να ψηφίσει μία έως τρεις προτάσεις.

Τα ψηφοδέλτια για Καραμανλή και Σπίρτζη:

Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύουν, επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.