Άλλη μία πρωτόγνωρη στα κοινοβουλευτικά δρώμενα διαδικασία θα διεξαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη 18 Ιουνίου, για την κρίσιμη συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη. Δεκατέσσερις κάλπες – για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου – θα στηθούν στην Ολομέλεια, όσες δηλαδή και τα ερευνώμενα πρόσωπα στις συνολικώς τρεις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, ενώ η συζήτηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 12 ώρες.

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων – νωρίτερα σήμερα το πρωί - «κλείδωσε» η ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης που θα ξεκινήσει στις 09.00 το πρωί της Τετάρτης, ενώ με 18 ψήφους υπέρ και 8 κατά εγκρίθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την ψηφοφορία, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει επιπλέον περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με την πρόταση του προεδρείου (που υπερψηφίστηκε) οι βουλευτές θα ψηφίζουν πρόσωπο και πρόταση και όχι πρόσωπο και κατηγορία, όπως πρότεινε μέρος της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας ζήτησαν η ψηφοφορία να γίνει ανά αδίκημα, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να αναφέρει, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, πως αυτό δεν έχει συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια.

Οι κάλπες θα στηθούν με βάση τη σειρά κατάθεσης των προτάσεων.

Η πρώτη κάλπη θα αφορά τον Κώστα Καραμανλή, η δεύτερη τον Χρήστο Σπίρτζη, η τρίτη τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, η τέταρτη τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, η πέμπτη τον Γιώργο Καραγιάννη, η έκτη την Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η έβδομη τον Νίκο Μαυραγάνη, η όγδοη τον Θανάση Μωραΐτη. Η ένατη κάλπη θα αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η δέκατη τον Γιώργο Γεραπετρίτη, η ενδέκατη τον Γιώργο Τσακίρη, η δωδέκατη Ζώη Ράπτη, η δέκατη τρίτη τον Θάνο Πλεύρη και η δέκατη τέταρτη τον Νίκο Παπαθανάση.

Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει από μια έως τρεις προτάσεις, ενώ η ψήφος θα είναι “ΝΑΙ, “ΟΧΙ” και “ΠΑΡΩΝ”. Μέχρι στιγμής, έχουν τυπωθεί περί τα 4.200 ψηφοδέλτια, ενώ θα τυπωθούν και ισάριθμα λευκά ψηφοδέλτια, όπως και βοηθητικά έγγραφα που περιλαμβάνουν τον πίνακα που δείχνει ποια κάλπη αντιστοιχεί σε κάθε πρόσωπο

