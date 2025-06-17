ΠΑΣΟΚ: Διασυρμός και κατρακύλα για τη χώρα το πρόστιμο για ΟΠΕΚΕΠΕ

Για «διασυρμό» και «απόλυτη καταρακύλα» για τη φήμη της χώρας και τους θεσμούς της, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Real Fm 97.8, σχετικά με το νέο πρόστιμο της Κομισιόν εις βάρος της Ελλάδας για αντικανονικές ή ανεπαρκώς ελεγμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εδώ έχουμε ένα πρόστιμο 415.051.036,74 ευρώ για την περίοδο 2017-2023. Το βασικό όμως ποιο είναι; Το συνολικό πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προχθεσινή της απόφαση είναι 532.686.740,31 ευρώ που διανέμεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το 78% του συνολικού ποσού αφορά στη χώρα μας», είπε. Σημείωσε ότι «πρόκειται για διασυρμό και απόλυτη κατρακύλα για τη φήμη και τους θεσμούς της χώρας» και έθεσε το ερώτημα: «η κυβέρνηση δε νιώθει την ανάγκη να πει κάτι σχετικά με το ζήτημα;». «Προφανώς έχει μεγάλη ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση για αυτό που συμβαίνει αλλά η σημερινή μάς έχει κάνει να μοιάζουμε πρωταθλητές στην κακοδιαχείριση και στη λήψη κυρώσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», προσέθεσε.

Σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το εν λόγω ζήτημα τόνισε ότι «εμείς -όπως έχει πει και ο πρόεδρός μας- θα κάνουμε τα πάντα για να διαλευκανθεί η υπόθεση». «Ας μην ξεχνάμε ότι τα πρόστιμα αυτά τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι» σχολίασε και προσέθεσε: «Όμως -επειδή είναι ακόμα σε εξέλιξη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όπως έχουμε κάνει και σε όλες τις περιπτώσεις - όταν έρχεται ο φάκελος, μετά το πέρας των πράξεων των ανακριτικών των θεσμικών οργάνων ελέγχου, τότε αξιολογούμε τα δεδομένα και προχωράμε σε ενέργειες». «Εμείς δεν προχωράμε για να εντυπωσιάσουμε, εμείς προχωράμε ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον θεσμικό έλεγχο, με τον οποίο είμαστε επιφορτισμένοι. Τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και οι αποφάσεις προστίμων που βλέπουν το φως, αποδεικνύουν ότι υπήρχε ένας μηχανισμός που είχε πολιτική κάλυψη» σημείωσε ενώ ερωτηθείς σχετικά με σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε: «Σημασία δεν έχει να δημιουργείς εντυπώσεις κάνοντας χρήση ενός εργαλείου που σου δίνει το Σύνταγμα. Πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία από τα οποία μπορεί να προκύψει επαρκής έλεγχος».

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «υπάρχει και μια γενικευμένη εικόνα παρακμής της κυβέρνησης». «Είδα τη συνέντευξη του κ. Μαρινάκη σήμερα στον ΣΚΑΙ και αντιλήφθηκα ότι υπήρχε σφοδρή κριτική προς την κυρία Τζίμα σχετικά με τη χθεσινή της συνέντευξη στην κυρία Καρυστιανού. Εγώ δεν έχω ξαναδεί να υπάρχουν νουθεσίες εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου για το πώς πρέπει να κάνει τη δουλειά του ένας δημοσιογράφος και είτε να χαρακτηρίζει ως παράξενο το timing της συνέντευξης είτε να λέει ότι θα έπρεπε να ερωτηθούν και άλλα πράγματα», ανέφερε. Τόνισε σχετικά με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας συνέντευξης ότι «αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν από τη Δικαιοσύνη» και «αν υπάρχει καταγγελία τότε η Δικαιοσύνη πρέπει να επιληφθεί προκειμένου να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα».

