ΣΥΡΙΖΑ: Θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία για την προανακριτική για τα Τέμπη

Την απόφαση του να απέχει από την αυριανή ψηφοφορία για την προανακριτική για το δυστύχημα των Τεμπών, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος που έχει αποφασίσει η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, κοινοποίησε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Συγκεκριμένα το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος αναφέρει:

«Η ΝΔ επιχειρεί να ολοκληρώσει αύριο το σχέδιο συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, παραπέμποντας τον κ. Καραμανλή για ένα απλό πλημμέλημα.

Και στη συνέχεια, με μια fast track διαδικασία όπως στην περίπτωση Τριαντόπουλου, να μπαζώσει την απαίτηση της κοινωνίας για Αλήθεια και Δικαιοσύνη».

Επαναλαμβάνει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει επεξεργαστεί και δημοσιοποιήσει μια ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση Προκαταρκτικής Επιτροπής, την οποία και θα στηρίξουμε αύριο στην Ολομέλεια της Βουλή» και προσθέτει ότι «Σταθερή μας απόφαση είναι να ελεγχθούν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται με βάση όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία. Και η απόφαση αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη».

Όσον αφορά την αυριανή διαδικασία σημειώνει: «Επίσης, θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής να μην γίνει η αυριανή ψηφοφορία ανά πρόσωπο και αδίκημα, αλλά να επιλεγεί μια ψηφοφορία κομματικής επιβεβαίωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καταγγέλλει μια τέτοια διαδικασία και θα διεκδικήσει μέχρι τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία όπως προβλέπεται. Σε αντίθετη περίπτωση, αφού υποστηρίξουμε την πρότασή μας, θα απέχουμε από την ψηφοφορία».

