Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύουν, επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού.
Στις 10.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Τρικάλων Κώστα Σκρέκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Τέλος, στις 17.45 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace.
