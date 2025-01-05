Ο Κώστας Σημίτης «σφράγισε» ανεξίτηλα τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Τον Ιανουάριο του 1996 διαδέχτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία και κέρδισε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Ανάμεσα στα ορόσημα της θητείας του ήταν η είσοδος της Ελλάδας στη Ζώνη του Ευρώ και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα οκτώ χρόνια πρωθυπουργίας του κατέγραψε σημαντικά βήματα για την πορεία της χώρας. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ το 2000 ήταν ένα από αυτά. Επόμενος σταθμός η είσοδος της χώρας στο ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2002.

Το 2003 στη σύνοδο στη Στοά του Αττάλου στην Αθήνα υπογράφεται η προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήρθε αντιμέτωπος με την κρίση των Ιμίων. Τα γεγονότα κλόνισαν την αξιοπιστία της τότε κυβέρνησης ειδικά όταν ο Κώστας Σημίτης ευχαρίστησε από το βήμα της Βουλής τους Αμερικανούς για τον καταλυτικό τους ρόλο στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Πολλά όμως είναι και τα έργα που άλλαξαν την εικόνα της Ελλάδας καθώς επί διακυβέρνησης Σημίτη η χώρα προετοιμάστηκε ουσιαστικά για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το μετρό της Αθήνας, το νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Αττική Οδός, η Εγνατία, η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου ανήκουν στα εμβληματικά έργα- σταθμούς για την εξέλιξη της χώρας.

Η δεύτερη πρωθυπουργική θητεία του Κώστα Σημίτη χαρακτηρίστηκε από μέτρα λιτότητας με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού και του εθνικού χρέους καθώς και από προσπάθειες επίλυσης διαφορών με την Τουρκία και του Κυπριακού προβλήματος.

Στις 7 Ιανουαρίου του 2004 με στόχο την ομαλή πολιτική διαδοχή ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, παραμένοντας όμως πρωθυπουργός μέχρι τη λήξη και της δεύτερης θητείας του και τη διενέργεια κοινοβουλευτικών εκλογών στις 7 Μαρτίου του 2004. Συμπληρώνοντας οκτώ και πλέον χρόνια πρωθυπουργίας και δίνοντας το λεγόμενο «δαχτυλίδι» της προεδρίας στον Γιώργο Παπανδρέου.

Η πρώτη συνέντευξή του μετά την αποχώρηση από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και τελευταία τηλεοπτική του Κώστα Σημίτη ήταν το 2017 στον ΣΚΑΪ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΠΑΣΟΚ.

Μητσοτάκης: Η παρακαταθήκη του διατρέχει και σήμερα, ως κοινή διεκδίκηση, τα ζητούμενα της πατρίδας

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον Κώστα Σημίτη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετώ τον Κώστα Σημίτη. Τον άξιο και ευγενή πολιτικό αντίπαλο. Αλλά και τον πρωθυπουργό που συνόδευσε την Ελλάδα στα μεγάλα εθνικά της βήματα: την ένταξη στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ και την είσοδο της Κύπρου στην Ευρώπη. Μία προσωπικότητα η οποία, αναμφίβολα, αφήνει το δικό της αποτύπωμα στην εξέλιξη του τόπου, όλες τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Κώστας Σημίτης υπήρξε συνεπής αγωνιστής κατά της δικτατορίας και, αργότερα, ιδρυτικό μέλος, ηγετικό στέλεχος και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ένας ικανός ακαδημαϊκός δάσκαλος και μετριοπαθής κοινοβουλευτικός άνδρας. Κυρίως, όμως, ένας καταλύτης της δημόσιας ζωής, που έθεσε με τόλμη στο επίκεντρό της τη μεγάλη προσπάθεια του εκσυγχρονισμού της χώρας.



«Ο εκσυγχρονισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης», πίστευε ο ίδιος. «Είναι μια διαρκής διεργασία, έχοντας βάση τις αξίες της Δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της διαρκούς διεύρυνσης των δυνατοτήτων του ατόμου. Αποτελεί όρο με περιεχόμενο και πολιτική αξία. Ένα εργαλείο δράσης για την αλλαγή της κοινωνίας όσο υπάρχει παρελθόν που καθορίζει το παρόν και εμποδίζει την προσαρμογή στο μέλλον».



Ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές, νομίζω ότι αυτή η παρακαταθήκη του διατρέχει και σήμερα, ως κοινή διεκδίκηση, τα ζητούμενα της πατρίδας. Κάτι που σηματοδοτεί το μερίδιο προσφοράς του Κώστα Σημίτη σε αυτήν. Επιτρέποντάς του, στο εξής, να διατηρεί μία ξεχωριστή θέση στη μνήμη και στην Ιστορία. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη γυναίκα του Δάφνη, τις κόρες και τους δικούς του ανθρώπους».

Τετραήμερο εθνικό πένθος

Με απόφαση της κυβέρνησης, η κηδεία του Κώστα Σημίτη θα γίνει δημοσία δαπάνη, θα αποδοθούν τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού και θα κηρυχθεί τετραήμερο εθνικό πένθος, έγραψε στο Facebook ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν ένας πολιτικός, ο οποίος τιμήθηκε δύο φορές από τον ελληνικό λαό με το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Προσπάθησε, άλλοτε με μεγάλη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη, να αλλάξει τη χώρα, απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών.

Καθηγητής Πανεπιστημίου με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο, κορυφαία προσωπικότητα του αντιδικτατορικού αγώνα, πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με ευγένεια και ήθος.

Κρατάμε, κυρίως, τα δύο ιστορικά επιτεύγματα, που έχουν την προσωπική του σφραγίδα: Την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη και την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με απόφαση της Κυβέρνησης, η κηδεία του θα γίνει δημόσια δαπάνη, θα αποδοθούν τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού και θα κηρυχθεί τετραήμερο εθνικό πένθος.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στις κόρες του και στους οικείους του».

