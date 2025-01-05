Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο Κώστας Σημίτης συνέδεσε τα χρόνια της πολιτικής του διαδρομής με στιγμές που καθόρισαν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας και έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τις μετέπειτα εξελίξεις.

Καταγράφουμε ορισμένες από αυτές:

30 Ιουνίου 1996

Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, λίγα λεπτά μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου. Ο Κώστας Σημίτης προτάσσει την ενότητα. Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ βγήκε νικητής. Όταν αναφέρεται στον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου, όλοι οι σύνεδροι σηκώνονται όρθιοι και το χειροκρότημα τραντάζει την αίθουσα.

Το συνέδριο απέδειξε ότι η μετά Ανδρέα εποχή δεν είναι η μετά ΠΑΣΟΚ εποχή, καταλήγει ο Κώστας Σημίτης.

31 Δεκεμβρίου 1996 - Κρίση στα Ίμια

Η δυσκολότερη στιγμή για την Πρωθυπουργία του Κώστα Σημίτη υπήρξε η κρίση στα Ίμια. Μετά από δύο μέρες θρίλερ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά τη συνομιλία του Κώστα Σημίτη με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 1996 ενημερώνει τη Βουλή και ευχαριστεί τους Αμερικανούς για τη συμβολή τους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων ακόμα και από ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ

10 Δεκεμβρίου 1999: Ένταξη Κύπρου στην ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Κώστα Σημίτη σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε η ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε πολλές φορές την Κύπρο, με αποκορύφωμα την επίσκεψη του τον Απρίλιο του 2003, αμέσως μετά την υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 16 Απριλίου, την οποία ο Κώστας Σημίτης είχε χαρακτηρίσει «κορυφαία στιγμή της εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας».

Είχε προηγηθεί η Σύνοδος Κορυφής στο Ελσίνκι στις 10/12/1999 με τον Κώστα Σημίτη να συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη. Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ στο Ελσίνκι, η Τουρκία έπρεπε να αποδεχθεί τις προϋποθέσεις που προέβλεπε η απόφαση για να μπορέσει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

1 Ιανουαρίου 2002 - Ο Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την είσοδο της χώρας στο ευρώ

Ιανουάριος 2002: Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ταυτόχρονα με τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η μετάβαση στο ευρώ ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2002.

Ο Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την είσοδο της χώρας στο ευρώ.

27 Φεβρουαρίου 2016 - Σημίτης: Να μη μας κυβερνούν ανόητοι

Ο Κώστας Σημίτης όταν αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική μιλούσε σπάνια και πάντοτε οι ομιλίες του προκαλούσαν αίσθηση, όπως η παρέμβασή του το 2016. Από το βήμα του συνεδρίου του Ποταμιού, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης προχώρησε σε ηχηρή παρέμβαση στη συζήτηση για την ανασύνθεση της ευρύτερης Κεντροαριστεράς τονίζοντας: «Χρειάζεται και ένας ισχυρός πόλος ανάμεσα στη Δεξιά και την παράλογη και δίχως έρμα Αριστερά».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήγησε την πρόταση του λέγοντας: «Τούτη την κρίσιμη στιγμή οφείλω να αναδείξω εδώ αυτό που θεωρώ αναγκαίο για την κοινωνία μας. Για να υπάρξει ορθολογισμός και να μην συνεχιστούν οι περιπέτειες εκείνων που μας κυβερνούν. Για να μας κυβερνούν πρόσωπα που έχουν γνώση και κατεύθυνση. Να μη μας κυβερνούν πρόσωπα ανόητα που θεωρούν ότι από εδώ από την Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν το καθεστώς της ΕΕ».

3 Νοεμβρίου 2024 - Εορταστική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Τελευταία ομιλία του Κώστα Σημίτη στο Ζάππειο, στην εορταστική εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο προοδευτικός κόσμος ζητάει απαντήσεις και κυρίως μια διέξοδο για να μπορέσει να ελπίσει ξανά. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις αυτές προσφέροντας το όραμα και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Είναι μια ευκαιρία. Οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Εδώ και τώρα λοιπόν προχωράμε μπροστά με γνώση, δύναμη και τόλμη. Θα πετύχουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός.

Το παρόν έδωσαν όλοι οι πρώην Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και στα πηγαδάκια συζητήθηκε το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κέρδισε τη μάχη του χειροκροτήματος.

Πηγή: skai.gr

