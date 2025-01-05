Κώστας Σημίτης: Τετραήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού

Με απόφαση της κυβέρνησης, η κηδεία του Κώστα Σημίτη θα γίνει δημοσία δαπάνη, θα αποδοθούν τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού και θα κηρυχθεί τετραήμερο εθνικό πένθος, έγραψε στο Facebook ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν ένας πολιτικός, ο οποίος τιμήθηκε δύο φορές από τον ελληνικό λαό με το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Προσπάθησε, άλλοτε με μεγάλη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη, να αλλάξει τη χώρα, απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών.

Καθηγητής Πανεπιστημίου με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο, κορυφαία προσωπικότητα του αντιδικτατορικού αγώνα, πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με ευγένεια και ήθος.

Κρατάμε, κυρίως, τα δύο ιστορικά επιτεύγματα, που έχουν την προσωπική του σφραγίδα: Την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη και την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στις κόρες του και στους οικείους του».

