«Ο Κώστας Σημίτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Αναφέρει ακόμη: «Δικαιούται σεβασμού ως πολιτικός αντίπαλος, αλλά και την αναγνώριση ότι ως ηγέτης έλαβε κρίσιμες αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Συνέδεσε το όνομά του με το δικό του όραμα για τον εκσυγχρονισμό που καθόρισε τόσο την οικονομική εξέλιξη της χώρας όσο και τη φυσιογνωμία του πολιτικού της συστήματος. Ιδίως δε με την απόφασή του για την είσοδο στην ευρωζώνη, που είχε σημαντικά οφέλη αλλά και σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες, μετέπειτα.

Σημαντική, επίσης, παρακαταθήκη στην εξωτερική μας πολιτική, αφήνει με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, καθώς και την έναρξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

