ΣΥΡΙΖΑ: Πρόγραμμα του πρόεδρου Σωκράτη Φάμελλου αύριο, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου

Στον Πειραιά θα παραυρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για τον εορτασμό των Θεοφανείων.
Ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια θα παραστεί στην κατάδυση του Τίμιου Σταυρού (στην προβλήτα απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος).
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
