Συνάντηση του Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο συναντήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Φανάρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.

«Σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού τον καινούργιο χρόνο για εσάς προσωπικώς ως αρχηγό πλέον της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πράγμα για το οποίο σας συγχαίρω ιδιαιτέρως και όλα τα καλά του Θεού για την οικογένειά σας, για την παράταξή σας και για όλον τον ευσεβή ελληνικό λαό» ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλωσορίζοντας εγκάρδια τον κ. Ανδρουλάκη, που για τρίτη συνεχή χρονιά επισκέπτεται το Φανάρι για την εορτή των Θεοφανείων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε:«Μας τιμά ιδιαίτερα η φιλοξενία σας. Σας εύχομαι το 2025 να είναι έτος υγείας και ευημερίας. Από τον λόγο και τα έργα σας εμπνέονται και παίρνουν δύναμη εκατομμύρια Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλον τον κόσμο. Πραγματικά, εύχομαι να είστε δυνατός, γιατί είστε πηγή έμπνευσης για όλους εμάς».

Αναφερόμενος στον θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς, το ΠΑΣΟΚ και τον ελληνικό λαό. Έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες, ο Κώστας Σημίτης, που το έργο του άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα: την ισχυρή σύγχρονη και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με τις υποδομές, την ανταγωνιστική οικονομία, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τους ισχυρούς θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές καθώς βέβαια και τη μεγάλη εθνική επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. με άλυτο το κυπριακό. Το έργο του θα είναι για εμάς πυξίδα για το μέλλον».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη συμπάθεια του για τον θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος όπως ανέφερε «προσέφερε πολλά στην Ελλάδα ως ένας άξιος πολιτικός ανήρ. Έβαλε την Ελλάδα στην ευρωζώνη, υποστήριξε την είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ, πράγμα το οποίο επιθυμεί και εύχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και γενικώς προσέφερε πολλά στην ανάπτυξη της Ελλάδος». Μάλιστα θυμήθηκε με συγκίνηση την προ ετών συνάντηση τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

