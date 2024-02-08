Aγροτικά μπλόκα σε Αλμυρό και Στεφανοβίκειο επισκέφθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Τα αγροτικά μπλόκα στο Στεφανοβίκειο και τον Αλμυρό στη Μαγνησία επισκέφθηκε το απόγευμα ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, συνομίλησε με τους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους και τους είπε ότι "στο δρόμο γίνεται η πραγματική μάχη, εδώ ενώνεται ο λαός. Η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από τους αγώνες σας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πέρασε από το μπλόκο του Αλμυρού και αφού ενημερώθηκε από τους συγκεντρωμένους και τους αγροτοσυνδικαλιστές της περιοχής τους υποστήριξε για τις κινητοποιήσεις τους και τους είπε ότι "στηρίζουμε από την πρώτη μέρα τον αγώνα σας, η κυβέρνηση πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας. Μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε την ΚΑΠ που είναι καταστροφική για τους αγρότες".

Ακολούθως ο Γ.Γ του ΚΚΕ μετέβει στο μπλόκο των αγροτών στο Στεφανοβίκειο,που είχαν αποκλείσει την Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου-Λάρισας και παρότρυνε τους αγρότες να είναι επιφυλακτικοί με τις προθέσεις της κυβέρνησης που τις χαρακτήρισε ως "αέρα κοπανιστό" και ζήτησε να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια με κόστος 0,07 ευρώ ανά κιλοβατώρα και υπενθύμισε ότι "αντίπαλος των βιοπαλαιστών αγροτών είναι οι βιομήχανοι,οι έμποροι που τούς πωλούν ακριβά τα εφόδια και αγοράζουν φθηνά τα προϊόντα τους, τα οποία μετά ο λαός τα αγοράζει ακριβά στο ράφι. Έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τους στηρίζουν και στήριξαν την ΚΑΠ η οποία λειτουργεί υπέρ των τραπεζών και των μεσαζόντων.Χρήματα έχουν και τα δίνουν σε εφοπλιστές, επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στον λαό,χρήματα που δίνονται, για F-35 και φρεγάτες που δεν είναι για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

