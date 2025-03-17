Με μία αιχμηρή ανάρτηση ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε το ζήτημα που έχει προκύψει από παλαιότερη τοποθέτηση του νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Ο κ. Πλεύρης κάνοντας λόγο για «προσβλητική αναφορά για την πατρίδα και τον ελληνισμό» εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Τσάφος και έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση να είναι «ειλικρινής».

Σημειώνεται ότι σε παλαιότερη ανάρτησή του ο κ. Τσάφος είχε αναφερθεί σε «τουρκική δημοκρατία βόρειας Κύπρου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Πλεύρη:

Η αναφορά στα κατεχόμενα ως δήθεν «τουρκική δημοκρατία βορείου Κύπρου» είναι προσβλητική για την Πατρίδα μας, τον ελληνισμό, τους νεκρούς μας και τους αγνοούμενους και μας πληγώνει. Οι εξηγήσεις που κρίθηκαν επαρκείς ως καλοπροαίρετος εύχομαι να είναι και ειλικρινείς.



Πηγή: skai.gr

