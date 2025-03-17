«Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπήρχε γνώση των υποθέσεων για τις οποίες η Αντιπολίτευση κατήγγειλε τον Αρίστο Δοξιάδη», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι της Δευτέρας (17/3) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενημερώνοντας ότι η ανακοίνωση του αντικαταστάτη του θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. «Όπως είπε κι ο ίδιος, είχε αθωωθεί από το ποινικό δικαστήριο και νομίζω πως στην περίπτωση Δοξιάδη, πέραν όσων αφορούν τον ίδιο, υπάρχει και η έννοια της παραίτησης για λόγους ευθιξίας».

«Ο κ. Δοξιάδης υπέβαλε παραίτηση για λόγους ευθιξίας και γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να μπει σε αυτήν τη διαδικασία της συνεχούς παραγωγής τοξικού λόγου και επιθέσεων», όπως διευκρίνισε και συμπλήρωσε:

«Μου έχει κάνει εντύπωση εκ μέρους της Αντιπολίτευσης που άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους, κατηγορούν έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει για πάρα πολλά χρόνια. Είναι κρίσμο να μπορέσουμε να φέρουμε στην πολιτική ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους από την αγορά. Από κει και πέρα, ο κ. Δοξιάδης δεν ανέφερε κάτι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και από ένα σημείο και μετά, δεδομένης και της παραίτησής του, τα επιμέρους ερωτήματα θα απαντηθούν από τον ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν τη λάσπη και τις αδικίες. Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό και πάμε παρακάτω».

Ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, καταλογίζοντάς του «ύβρεις» κατά των ανθρώπων του Λιμενικού Σώματος. «όταν λέει ότι θα πνίγονται κάποιοι και φοβόμαστε, αναφέρεται ουσιαστικά στους ανθρώπους του Λιμενικού Σώματος. Κατηγορούσε με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς τους βουλευτές της ΝΔ, πάλι δεν είπαν τίποτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύεται και η υποκρισία. Ο Δοξιάδης παραιτήθηκε. Άφησε τη θέση του, έφυγε. Θέλετε να θυμίσουμε σε πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο;»

«Καλυπτόμαστε από τη δήλωση Τσάφου, δεν υπάρχει κανένα θέμα»

Ερωτηθείς για την υπόθεση του Νίκου Τσάφου στο briefing της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση «καλύπτεται» από τη διευκρινιστική του δήλωση.

«Ο κ. Τσάφος αναγνώρισε το λάθος εκείνης της παλαιάς ανάρτησης που είχε κάνει πριν από περίπου 5-6 χρόνια. Το επανέλαβε και σήμερα ότι το είχε αναγνωρίσει προ πολλού, επανέλαβε ότι κι ο ίδιος υπηρετεί τις πάγιες ελληνικές θέσεις για την Κύπρο και υπηρετεί τα εθνικά και απολύτως διαχρονικά ελληνικά συμφέροντα. Σήμερα απάντησε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον κ. Τσάφο».

Πηγή: skai.gr

