ΠΑΣΟΚ: Αντί προεκλογικών υποσχέσεων, η κυβέρνηση να αλλάξει τον τρόπο φορολόγησης

Το ερώτημα αν η κυβέρνηση, «αντί προεκλογικών υποσχέσεων», θα αλλάξει ριζικά το φορολογικό μείγμα προκειμένου οι πολίτες να έχουν «πραγματικές αυξήσεις» στο εισόδημά τους, απευθύνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προς την κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός τώρα θυμήθηκε πως "έχει έρθει ο καιρός ώστε το μακροοικονομικό αποτύπωμα της ανάπτυξης, να το αισθανθούν οι συμπολίτες μας"».

«Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται μειώσεις φόρων στο τέλος του εκλογικού κύκλου, αφού πρώτα οι Έλληνες πλήρωσαν 15 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα το 2024 σε σχέση με το 2019, αύξηση δηλαδή άνω του 29% τη στιγμή που το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 10% σε σχέση με το 2019», προσθέτει. Τονίζει ότι «η άδικη φορολογική πολιτική αποτυπώνεται και στη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, με αποτέλεσμα ενώ οι ακαθάριστες αποδοχές στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί κατά 10,93%, ο φόρος εισοδήματος έχει ανέβει στην περίοδο 2020-2023 κατά 41,01%, κάτι που ροκανίζει το καθαρό εισόδημα».

Καταληκτικά ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως «αντί προεκλογικών υποσχέσεων, λοιπόν, ο πρωθυπουργός και ο νέος υπουργός Οικονομικών, κ. Πιερρακάκης, θα πρέπει να απαντήσουν εάν θα αλλάξουν ριζικά το φορολογικό μείγμα -μειώνοντας τους έμμεσους φόρους και βάζοντας τέλος στις φοροελαφρύνσεις του μεγάλου πλούτου, στα μερίσματα και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία- και θα αναπροσαρμόσουν την κλίμακα φορολόγησης, ώστε οι πολίτες να δουν πραγματικές αυξήσεις στην τσέπη τους».

