Την απομάκρυνση του Νίκου Τσάφου από την κυβέρνηση ζητά Κύπριος βουλευτής για τα περί «ΤΔΒΚ»

Με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κύπριος βουλευτής και κοσμήτορας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χρίστος Ορφανίδης, ζητά την απομάκρυνση του Νίκου Τσάφου από τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην επιστολή ο κ. Ορφανίδης αναφέρει: «Κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό που έχετε προβεί της ελληνικής κυβέρνησης, έχετε τοποθετήσει τον κ. Τσάφο στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Τσάφος, όταν εργαζόταν στις ΗΠΑ έχει προβεί σε αναφορά για το ψευδοκράτος όπου το ονόμαζε 'Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου', κάτι που ως Κύπριος πολίτης με ενοχλεί, το καταγγέλλω και θεωρώ απαράδεκτη την αναφορά του.

Η εκ των υστέρων δήλωσή του σε 'αστοχία και λάθος' δεν δικαιολογεί την παραμονή του στο υφυπουργείο».

Μαρινάκης: Καλυπτόμαστε από τη δήλωσή του, δεν υπάρχει κανένα θέμα

Ερωτηθείς σήμερα για την υπόθεση του Νίκου Τσάφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «καλύπτεται» από τη διευκρινιστική του δήλωση.

«Ο κ. Τσάφος αναγνώρισε το λάθος εκείνης της παλαιάς ανάρτησης που είχε κάνει πριν από περίπου 5-6 χρόνια. Το επανέλαβε και σήμερα ότι το είχε αναγνωρίσει προ πολλού, επανέλαβε ότι κι ο ίδιος υπηρετεί τις πάγιες ελληνικές θέσεις για την Κύπρο και υπηρετεί τα εθνικά και απολύτως διαχρονικά ελληνικά συμφέροντα. Σήμερα απάντησε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον κ. Τσάφο».

Σε ανάρτησή του νωρίτερα ο κ. Τσάφος ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός να με τοποθετήσει στη θέση του Υφυπουργού Ενέργειας, η αντιπολίτευση μου επιτέθηκε επαναφέροντας μια ανάρτηση που έκανα το 2020, και την οποία είχα σβήσει, αναγνωρίζοντας το σοβαρό λάθος μου. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αμφισβητεί τον πατριωτισμό μου και την αφοσίωσή μου στην πατρίδα και την Κύπρο.

Γύρισα το 2022 στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό για να υπηρετήσω την πατρίδα να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ η Ευρώπη. Στα τελευταία αυτά τρία χρόνια εργάστηκα ανελλιπώς για να προασπίσω τα συμφέροντα της χώρας μας».

