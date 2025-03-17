ΣΥΡΙΖΑ: «Παραίτηση στην παραίτηση, αντικαταστάσεις και αρνήσεις στην προανακριτική για τα Τέμπη»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις παραιτήσεις στην προανακριτική για τα Τέμπη, άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου Νατάσας Γκαρά.

Η δήλωσή της:

«Παραίτηση στην παραίτηση, αντικαταστάσεις και αρνήσεις στην προανακριτική για τα Τέμπη.

Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν βρίσκει πρόθυμους για μία ακόμη συγκάλυψη. Για μία ακόμη “κακή στιγμή” του Κοινοβουλίου. Ό,τι κι αν σχεδιάζουν, δεν θα τους περάσει. Ό,τι κι αν κάνουν, η αλήθεια θα λάμψει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

