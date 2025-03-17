Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: «Παραίτηση στην παραίτηση, αντικαταστάσεις και αρνήσεις στην προανακριτική για τα Τέμπη»

Δήλωση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Νατάσας Γκαρά, για την προανακριτική για τα Τέμπη

ΣΥΡΙΖΑ

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις παραιτήσεις στην προανακριτική για τα Τέμπη, άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου Νατάσας Γκαρά.

Η δήλωσή της:

«Παραίτηση στην παραίτηση, αντικαταστάσεις και αρνήσεις στην προανακριτική για τα Τέμπη.

Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν βρίσκει πρόθυμους για μία ακόμη συγκάλυψη. Για μία ακόμη “κακή στιγμή” του Κοινοβουλίου. Ό,τι κι αν σχεδιάζουν, δεν θα τους περάσει. Ό,τι κι αν κάνουν, η αλήθεια θα λάμψει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

