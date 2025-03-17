Απάντηση σε όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση σχετικά με αναφορά του τον Ιανουάριο του 2020, όταν είχε αποκαλέσει τα κατεχόμενα της Κύπρου «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου», δίνει με ανάρτησή του ο νέος υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος:

«Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός να με τοποθετήσει στη θέση του Υφυπουργού Ενέργειας, η αντιπολίτευση μου επιτέθηκε επαναφέροντας μια ανάρτηση που έκανα το 2020, και την οποία είχα σβήσει, αναγνωρίζοντας το σοβαρό λάθος μου. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αμφισβητεί τον πατριωτισμό μου και την αφοσίωσή μου στην πατρίδα και την Κύπρο.

Γύρισα το 2022 στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό για να υπηρετήσω την πατρίδα να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ η Ευρώπη. Στα τελευταία αυτά τρία χρόνια εργάστηκα ανελλιπώς για να προασπίσω τα συμφέροντα της χώρας μας» γράφει ο κ. Τσάφος.

Δριμεία κριτική σε βάρος του κ. Τσάφου εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εκπρόσωπο του κόμματος, Γιώργο Καραμέρο, να ζητεί την αποπομπή του:

«Ο κ. Νίκος Τσάφος, ο οποίος ήταν σύμβουλος ενέργειας του πρωθυπουργού, εξαίρετος επιστήμονας κατά τα άλλα, όταν δούλευε ως οικονομικός αναλυτής ονομάτιζε τα κατεχόμενα ως 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'. Προσέξτε ποιο είναι το θέμα, όταν του επισημάνθηκε, τι είπε; Το διαβάζω λίγο γιατί είναι τα λόγια του κ. Τσάφου: 'αστοχία και λάθος μου, σε μία περίοδο όπου εργαζόμουν ως αναλυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση'. Δεν είναι επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση το να την υπηρετείς ως υπουργός. Δεν είναι επαγγελματική σχέση, ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη, να διορίζει υφυπουργό Ενέργειας, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος θα διαπραγματευτεί στο τραπέζι για τις οικονομικές ζώνες και με το Ισραήλ και με την Κύπρο και με την Τουρκία. Δεν μπορείς να έχεις γράψει, και να μη ζητάς συγγνώμη, τα κατεχόμενα Τουρκική Δημοκρατία».

«Να ζητήσει συγγνώμη και να αποπεμφθεί άμεσα ο κ. Τσάφος. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας υπουργός από την Ανατολική Μακεδονία ή την Θράκη, από την Ροδόπη στην κυβέρνηση και να είναι ο κ. Τσάφος, ο οποίος χαρακτηρίζει αποτέλεσμα της μη επαγγελματικής του σχέσης με την ελληνική κυβέρνηση, αδιανόητη φρασεολογία, το γεγονός ότι χαρακτηρίζει τα κατεχόμενα «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Δεν πρέπει να παραμείνει ούτε ένα λεπτό μέσα στο υπουργικό σχήμα», δήλωσε.

Μαρινάκης: Καλυπτόμαστε από τη δήλωσή του, δεν υπάρχει κανένα θέμα

Ερωτηθείς για την υπόθεση του Νίκου Τσάφου στο briefing της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «καλύπτεται» από τη διευκρινιστική του αυτή δήλωση.

«Ο κ. Τσάφος αναγνώρισε το λάθος εκείνης της παλαιάς ανάρτησης που είχε κάνει πριν από περίπου 5-6 χρόνια. Το επανέλαβε και σήμερα ότι το είχε αναγνωρίσει προ πολλού, επανέλαβε ότι κι ο ίδιος υπηρετεί τις πάγιες ελληνικές θέσεις για την Κύπρο και υπηρετεί τα εθνικά και απολύτως διαχρονικά ελληνικά συμφέροντα. Σήμερα απάντησε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον κ. Τσάφο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.