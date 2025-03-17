«Στην πρόσφατη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης στη Βουλή, ο πρωθυπουργός γελούσε επιδεικτικά, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής του έθεσε το πολύ σοβαρό ζήτημα της ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και των ανεδαφικών σχετικών αξιώσεων της Τουρκίας», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ.

Ρωτά αν «άραγε βρίσκει το ίδιο ξεκαρδιστικά τα όσα έχει υποστηρίξει δημόσια για το τουρκικό ψευδοκράτος στην Κύπρο ο κ. Τσάφος, στον οποίο ο ίδιος εμπιστεύτηκε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας στον πρόσφατο ανασχηματισμό;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

