Συγχαρητήρια από το PES στο ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Τα συγχαρητήρια του στο ΠΑΣΟΚ δίνει το ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα PES για τα αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

«Τα ισχυρά περιφερειακά και τοπικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ δείχνουν αύξηση της πολιτικής επιρροής στην Ελλάδα. Πάμε», αναφέρει στην ανάρτησή του, το ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα PES.

PASOK’s strong regional and local results point to rising political influence in Greece. Let's go!https://t.co/F1u6LkFbY6 pic.twitter.com/x8ZF3UEys1