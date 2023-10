Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Πολάκη από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής Πολιτική 10:10, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μετά από μήνυση του βουλευτή της ΝΔ Περικλή Μαντά