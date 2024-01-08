«Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η συνεχής μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς συνθήκες. Η ακρίβεια στα βασικά είδη διαβίωσης δεν είναι αποκλειστικά εισαγόμενο φαινόμενο αλλά αποτελεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό πληθωρισμό κερδών, ασυδοσίας και απληστίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, η ελληνική οικογένεια αναγκάζεται να πληρώνει μέχρι και τριπλάσιες τιμές για το βρεφικό γάλα σε σχέση με οικογένειες άλλων χωρών με τριπλάσιους μισθούς, ενώ τα κέρδη πολλών μεγάλων εταιρειών τροφίμων αυξήθηκαν μέχρι και πάνω από 100%.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας δεν επιτυγχάνεται ούτε με επισκέψεις σε super markets ούτε με ανέξοδη επικοινωνία αλλά «απαιτεί πάνω απ' όλα πολιτική αποφασιστικότητα, που έπρεπε να είχε επιδειχθεί με έμπρακτο τρόπο από το πρώτο διάστημα έκρηξης αυτών των φαινομένων».



«Ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ασύδοτη αγορά», προσθέτει και καταλήγει: «Η αγορά λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η πολιτεία, η οποία ελέγχει και την εφαρμογή τους. Το ουσιώδες είναι να έχει τη βούληση και την αποφασιστικότητα να το κάνει. Την κυβερνητική ανεπάρκεια έναντι της αισχροκέρδειας και της ασυδοσίας των αγορών την πληρώνουν καθημερινά οι πολίτες της χώρας μας. Το τίμημα είναι ένα ολοένα και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο».



