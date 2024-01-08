Τη σύνθεση της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το νέο διοικητικό σχήμα είναι ανανεωμένο σε πρόσωπα συγκριτικά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας σε ποσοστό 45%, ενώ η συμμετοχή των γυναικών είναι άνω του 50% των εκλεγμένων γυναικών Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.

Στη θέση τους παραμένουν οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου.

Στις θεματικές αντιπεριφέρειες τις θέσεις τους διατηρούν η αναπληρώτρια Περιφερειάρχης με αρμοδιότητα στους τομείς Οικονομικών και Προγραμματισμού, Αθηνά Αηδονά καθώς και ο Κώστας Γιουτίκας στην αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Πάρις Μπίλλιας στην αντιπεριφέρεια Υποδομών και Δικτύων, η Μελίνα Δερμεντζοπούλου στην αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Γιώργος Κεφαλάς στην αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας και ο Σωκράτης Δωρής στην αντιπεριφέρεια Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε ό,τι αφορά τους νέους αντιπεριφερειάρχες, την αντιπεριφέρεια Τουρισμού αναλαμβάνει η Βίκυ Χατζηβασιλείου, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο Χρήστος Μήττας, Χωροταξίας και Χωρικού Σχεδιασμού ο Στάθης Αβραμίδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Νίκος Τζόλλας, Εξωστρέφειας ο Μπάνε Πρέλεβιτς, Εθελοντισμού και Νεολαίας ο Άγγελος Χαριστέας.

Τομεάρχες ορίζονται στους τομείς Εξυπηρέτησης του Πολίτη η Λίνα Φιλιππιάδου, Διαπεριφερειακών Συνεργασιών ο Θεόδωρος Αγγελίδης, ευαισθητοποίησης Κατά της Αθλητικής Βίας ο Αριστείδης Καμπανός, Προσβασιμότητας η Πελαγία Ιορδανίδου, Επαγγελματικών Φορέων ο Γιάννης Κουφίδης και Επιστημονικών Φορέων ο Θανάσης Λιακόπουλος.

Επίσης ο Περιφερειάρχης όρισε πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά. Για τη θέση του προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης προτείνει τον περιφερειακό σύμβουλο Θανάση Κίκη και για τη θέση του προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον περιφερειακό σύμβουλο Θάνο Μπέγκα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η νέα διοίκηση «αποτελείται από πρόσωπα ικανά, έμπειρα, με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά, με αναγνωρισμένη διαδρομή και προσφορά στην κοινωνία όχι μόνο του τόπου, αλλά και ευρύτερα». Καθήκον των μελών της νέας διοίκησης, όπως είπε, είναι με το έργο τους να κάνουν πράξη το σχέδιο για τη Μακεδονία του 2030, την σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. «Η σκληρή δουλειά, η ενότητα, η συνεργασία, η αποφασιστικότητα και η προσήλωση στους κοινούς μας στόχους, είναι προαπαιτούμενα. Και έτσι ακριβώς θα πορευτούμε, με αφοσίωση στο καθήκον μας στην κοινωνία, απόλυτη διαφάνεια, αλληλεγγύη και συνέπεια» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

