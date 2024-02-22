ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η επιτομή του καθεστωτισμού και του πελατειακού κράτους

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σήκωσε το γάντι και απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να μην ανησυχεί για τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ.

«Να τον ανησυχούν περισσότερο τα σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται τα στελέχη της κυβέρνησης και η συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών με τη βούλα της εξεταστικής επιτροπής-παρωδία» αναφέρει σχόλιο του Γραφείου Τύπου του κόμματος στο οποίο επισημαίνεται:

«Να τον απασχολεί ότι οι πολίτες είναι δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και χιλιάδες χειρουργεία είναι σε αναμονή λόγω των δραματικών ελλείψεων προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Να τον ανησυχούν η ακρίβεια, η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, οι ανισότητες και το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτών».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απαξιώσει την έννοια της μεταρρύθμισης, γιατί όλα τα μεταφράζουν σε μπίζνες.

Μπίζνες με την golden visa.

Μπίζνες στην Παιδεία.

Μπίζνες στην Υγεία.

Μπίζνες στην πράσινη μετάβαση.

Πίσω από κάθε δήθεν μεταρρύθμιση της κυβέρνησης σας, κ. Μαρινάκη, κρύβονται οι αρεστοί σας, έτοιμοι να ροκανίσουν το δημόσιο χρήμα».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιτομή του καθεστωτισμού και του πελατειακού κράτους», προσθέτει και καταλήγει: «Και με την ευκαιρία: Μήπως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που απέφυγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τους Ποινικούς Κώδικες; Γιατί η κυβέρνηση αφήνει παράθυρο ακαταδίωκτης κακουργηματικής απιστίας μέχρι τις 30 Μαρτίου; Ποιους προστατεύει;»

