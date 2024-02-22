Αλλεπάλληλες συγκρούσεις στη Βουλή για τους ποινικούς κώδικες - Σήμερα το απόγευμα η ψηφοφορία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και με αλλεπάλληλες εντάσεις συζητείται για δεύτερη ημέρα στην ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει τις σχετικές διατάξεις.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της μειοψηφίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται για να προστατεύσει την πλειοψηφία των πολιτών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «δικολαβίστικες προσεγγίσεις» και δημαγωγία.

«Αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουμε θέλει να προστατεύσει το σπίτι του φτωχού, τα παιδιά που βιάζονται, τους γιατρούς που μάχονται, τους νοσηλευτές, τους διασώστες τους εκπαιδευτικούς. Να προστατεύσει εκείνους που θα τους ξυπνήσουν τη νύχτα γιατί ένας μεθυσμένος πέρασε με κόκκινο και σκότωσε το παιδί τους. Θέλει να οδηγήσει να διεξαχθεί η δίκη των Τεμπών το συντομότερο δυνατόν με συγκεκριμένη διάταξη. Απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα που βάζει το νομοσχέδιο εσείς λέτε "όχι". Λέτε "όχι" σε όλα. Δεν μας λέτε όμως τι θέλετε. Η δίκη των Τεμπών με αυτές τις διατάξεις που φέρνουμε θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Δεν το θέλετε», επισήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αντιπαράθεση με Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη

Το χορό των αντιπαραθέσεων άνοιξε νωρίς το πρωί η τοποθέτηση του προέδρου της Νίκης, με τον Δημήτρη Νατσιό να υποστηρίζει ότι «τα νέα παιδιά κυκλοφορούν σε αγέλες».

«Δεν βλέπουμε πουθενά να αναφέρετε τις ευθύνες του κράτους για την έλλειψη δομών και μέτρων πρόληψης» ανέφερε χαρακτηριστικά για τις ρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία».

Το γάντι σήκωσε ο υπουργός, τονίζοντας πως «αυτό το νομοθέτημα της κυβέρνησης είναι μια ευκαιρία να αποδειχθεί ότι είστε υποκριτές».

«Με δικολαβίστικες προσεγγίσεις θέλετε να μας πείτε ότι όλα αυτά που φέρνει η κυβέρνηση δεν τα ψηφίζετε. Λόγια λόγια λόγια! Κατά τα λοιπά στις παρελάσεις είστε πρώτοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

Το ηλεκτρισμένο κλίμα διατηρήθηκε με τις αντεγκλήσεις να λαμβάνουν προσωπικό χαρακτήρα.

«Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ενός πιο δεξιού από τους δεξιούς από τους αριστερούς; Ο πιο δεξιός από τους δεξιούς όπως εγώ, όταν διαφώνησα με το κόμμα μου (ΠΑΣΟΚ), παρέδωσα την βουλευτική μου έδρα, γιατί ανήκε στο κόμμα. Εσείς όμως οι αριστεροί, πήρατε τις βουλευτικές σας έδρες και κάνατε άλλο κόμμα και μας πουλάτε εδώ πνεύμα και ηθική, απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με τον Νάσο Ηλιόπολου να σχολιάζει: «Η ηθική σας είναι να ξεπλύνετε τους ένοχους για τα Τέμπη, η δική μας είναι με τη δικαιοσύνη. Καλή τύχη κ. Φλωρίδη».

«Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη κ. Φλωρίδη Σημιτικέ» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, πιάνοντας και εκείνος το νήμα των προσωπικών επιθέσεων. «Έρχεται ο εκπρόσωπος του Σημίτη και μας κουνάει το δάχτυλο. Πραγματικά απορώ. Πρόκειται περί πολιτικού θράσους». «Κ. Βελόπουλε ευτυχώς δεν είμαι καινούργιος. Ο ελληνικός λαός ξέρει ακριβώς τι είμαι. Όταν διαφώνησα με το κόμμα μου παρέδωσα την έδρας και χάραξα την πορεία μου», του απάντησε ο κ. Φλωρίδης.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα, με την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

