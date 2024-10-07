Έτοιμοι και αισιόδοξοι για τη νίκη εμφανίζονται Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας, ενώ «η κλεψύδρα μετράει αντίστροφα» για τις 13 Οκτωβρίου. Η απάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του δήμαρχου Αθηναίων για την τηλεμαχία στην ΕΡΤ πριν από το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών ήταν θετική, με κάποιους να θεωρούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αναπάντεχο «πολιορκητικό κριό» που θα φέρει τη νίκη «γκρεμίζοντας» προπύργια του αντιπάλου σε διάφορες περιοχές.

Για τη συμφωνία σχετικά με την ημέρα και το format που θα διεξαχθεί η τηλεμαχία θα συναντηθούν οι συνεργάτες των δύο ανδρών, ενώ ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις εκατέρωθεν. Το ντιμπέιτ του πρώτου γύρου με ερωτήσεις μεταξύ των υποψηφίων κρίνεται επιτυχημένο, θεωρείται όμως βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλλαγές.

Το «στρατόπεδο» του Νίκου Ανδρουλάκη πρότεινε η τηλεμαχία να γίνει την Τετάρτη, ημέρα όμως που συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας υπό την προεδρία του Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας φέρεται να αντιπροτείνει τη διεξαγωγή τηλεμαχίας την Παρασκευή.



Μιλώντας στο Mega ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε «άνοιγμα» στους συνυποψηφίους του, τονίζοντας ότι εφόσον επανεκλεγεί θα αξιοποιηθούν όλοι αναλαμβάνοντας κρίσιμους ρόλους.

«Δεν υπάρχει κανένα παζάρι - η ανάγκη είναι να είμαστε αύριο όλοι μαζί», ξεκαθάρισε πάντως ο κ. Ανδρουλάκης.



Έκανε λόγο για ανοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ που θα συνεχιστεί σταθερά, αλλά διευκρίνισε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στις «αναγκαίες αλλαγές και διορθώσεις» μετά τον δεύτερο γύρο.



Από πλευράς του, ο κ. Δούκας θεωρεί ότι η ανατροπή είναι εφικτή, παρά τα χαμηλότερα του αναμενομένου ποσοστά στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική, καθώς μπορεί να προσελκύσει μεγάλο ποσοστό του 70% των ψηφοφόρων που επέλεξαν στον πρώτο γύρο άλλους υποψηφίους από τον κ. Ανδρουλάκη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εικόνα του στην Αττική και την Αθήνα. Το δίλημμα που θέτει το «στρατόπεδο» Δούκα είναι «μια από τα ίδια, ή αλλαγή ηγεσίας για ανάκαμψη και μια νέα νικηφόρα πορεία». Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο κ. Δούκας ήταν το αουτσάιντερ στην τηλεμαχία των δημοτικών εκλογών κόντρα στον Κώστα Μπακογιάννη, αλλά τελικά επικράτησε χάρη στο ντιμπέιτ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έλαβαν:

Νίκος Ανδρουλάκης: 29,64% και 89.200 ψήφους

Χάρης Δούκας: 21,41 % και 64.490 ψήφους

Ο Παύλος Γερουλάνος θα έχει συνάντηση την Τρίτη 11.30 με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και με τον Χάρη Δούκα στη 1 επίσης στη Βουλή.

«Μια δύσκολη μάχη» προβλέπει για τον δεύτερο γύρο του ΠΑΣΟΚ ο αναλυτής της Pulse, Γιώργος Αράπογλου, που σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής εκτίμησε ότι «κατά πάσα πιθανότητα προήλθε από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν επηρέασε καθοριστικά καμία άλλη ομάδα ψηφοφόρων. Ήταν κυρίως ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα ψηφοφόροι που είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Καθόρισαν το αποτέλεσμα αυτοί που είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και τον Ιούνιο του 2023 και ενδεχομένως και άλλες φορές. Φαίνεται να κινητοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές, χωρίς να αποκλείουμε βέβαια ότι υπήρχαν και άλλοι ψηφοφόροι, αλλά το αποτέλεσμα το καθόρισαν, το επηρέασαν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ».

Εκτίμησε επίσης ότι το προβάδισμα Ανδρουλάκη είναι κάτι που «φυσικά μπορεί να αλλάξει. Ο δεύτερος γύρος είναι μια καινούργια μάχη. Η προεκλογική διερεύνηση έδειξε ότι η μάχη των δύο θα είναι μια μάχη δύσκολη. Φαίνεται να ευνοεί σε έναν βαθμό τον κ. Ανδρουλάκη. Κάθε εκλογική μάχη είναι διαφορετική. Πάντα ένα εκλογικό αποτέλεσμα επηρεάζει τις διαθέσεις των ψηφοφόρων».

Πηγή: skai.gr

