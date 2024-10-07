Η περιφερειακή ενεργειακή μετάβαση και οι προτεραιότητες ενεργειακής ασφάλειας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στην Ελλάδα και στην Τουρκία ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών για τους Ενεργειακούς Πόρους Τζέφρι Πάιατ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Αθήνα από τις 8 ως τις 9 Οκτωβρίου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας με ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, θα έχει επαφές με ηγετικά στελέχη ενεργειακών εταιρειών προκειμένου να συζητήσει ευκαιρίες σχετικά με την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και τη βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας.

Το πρόγραμμα του Τζέφρι Πάιατ θα συμπεριλαμβάνει επίσης ομιλία σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί από την ΕΕ με θέμα τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και την προώθηση του κοινού στόχου ΗΠΑ-ΕΕ για πλήρη αποσύνδεση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2027.

Το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του υφυπουργού θα συνεχιστεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 9 έως τις 10 Οκτωβρίου. Κατά τη παραμονή του στη γειτονική χώρα, ο κ. Πάιατ θα συμμετάσχει στην Περιφερειακή Διάσκεψη Καθαρής και Ασφαλούς Ενέργειας της δεξαμενής σκέψης Atlantic Council. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση θα συμμετέχουν αξιωματούχοι από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρουμανία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «οι εκπρόσωποι θα συζητήσουν την προώθηση της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας και τις συλλογικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της περιοχής στην ενεργειακή ασφάλεια. Θα συνεχίσει επίσης (ο Τζέφρι Πάιατ) το έργο μας για τη στήριξη της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας αυτόν τον χειμώνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.